Ladrões desmancham casa e levam portas, janelas e paredes; veja antes e depois

06/09/2022 12h56 Atualizado 06/09/2022

Casa é desmanchada e levada por ladrões em Londrina

Uma casa inteira foi desmanchada e levada por ladrões na zona leste de Londrina , região norte do Paraná.

Segundos os responsáveis pela casa, o imóvel era feito de madeira de peroba-rosa, material considerado nobre. Além da madeira, o grupo levou tábuas, portas, janelas e fiação elétrica.

Ainda de acordo com a imobiliária, a casa estava vazia havia cerca de dois meses e disponível para locação.

Antes e depois da casa desmanchada por ladrões em Londrina — Foto: RPC/Reprodução

Vizinhos da casa presenciaram a demolição, mas não sabiam que se tratava de uma ação criminosa. De acordo com eles, os suspeitos desmancharam a casa com a ajuda de um caminhão.

«A impressão que dava era que chegou pessoas terceirizadas, profissionais fazendo um trabalho de demolição. Ficaram o dia todo praticamente. Encostaram o caminhão, foram desmanchando e carregando. Nem passou pela cabeça que pudesse estar acontecendo um roubo», relatou João Mendes, um dos vizinhos.

Otávio Frederico Scandelae, dono da imobiliária responsável pelo imóvel, colocou um cartaz pedindo providência das autoridades. De acordo com ele, não é a primeira vez que a situação acontece na região.

1 de 2 Dono da imobiliária responsável pelo imóvel, colocou um cartaz pedindo providência das autoridades. — Foto: Reprodução/RPC Dono da imobiliária responsável pelo imóvel, colocou um cartaz pedindo providência das autoridades. — Foto: Reprodução/RPC

Segundo Scandelae, no início do ano outra casa da zona leste da cidade também foi desmanchada por criminosos.

2 de 2 Segundo Boletim de Ocorrência, outra casa foi desmanchada no início do ano em Londrina. — Foto: Reprodução/RPC Segundo Boletim de Ocorrência, outra casa foi desmanchada no início do ano em Londrina. — Foto: Reprodução/RPC

A Polícia Militar reforçou a importância do registro do crime por meio de Boletim de Ocorrência e informou que atua de forma preventiva para evitar esse tipo de furto.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP/PR), o Paraná registrou 8.449 furtos em residências nos três primeiros meses de 2022. Desses, 440 aconteceram na cidade de Londrina.

