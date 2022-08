Lacerda Sales defende regulamentação rápida do estatuto do SNS

Entornointeligente.com /

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, considerou esta terça-feira, em Santiago do Cacém (Setúbal), que o Estatuto do SNS, promulgado segunda-feira pelo Presidente da República, necessita de ser regulamentado «o mais celeremente possível».

O Estatuto do SNS «implementa uma normatização de uma Lei de Bases da Saúde e agora, obviamente, que necessita de ser regulamentado, e aí concordamos com o Presidente da República, o mais celeremente possível», disse em declarações à agência Lusa.

O governante falava à margem da assinatura de protocolos e termos de adesão de dois Balcões SNS, nos concelhos de Santiago do Cacém e Odemira (Beja), que decorreu no auditório da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA).

Subscrever Questionado se o Governo vai conseguir regulamentar tudo o que é necessário com a urgência de seis meses que Marcelo Rebelo de Sousa pede, reforçou que «será o mais celeremente possível, mas terá de ser bem ponderado» e «deve ter o seu tempo próprio».

«Mas, obviamente, que este tempo próprio será o mais célere possível», observou.

No entender de Lacerda Sales, a promulgação do Estatuto do SNS, «significa que existe um fio condutor naquilo que são as reformas para a saúde, desde logo com início na Lei de Bases na Saúde, agora com o Estatuto no SNS e, seguidamente, com a [sua] regulamentação».

Esse fio condutor «será muito importante para as reformas estruturais do SNS que respondam melhor às necessidades das nossas populações», sublinhou.

O governante acrescentou que o Governo «vai olhar com muita atenção» para «as observações» do Presidente da República para convergirem «naquilo que seja necessário e possível».

Só assim será possível «dar estabilidade ao sistema e, neste caso, porque estamos a falar do Estatuto do SNS, dar estabilidade ao Serviço Nacional de Saúde», referiu.

«Aquilo que são as múltiplas dimensões e as múltiplas dimensões que nos fala o SNS, desde logo a dedicação plena, a direção executiva, a autonomia gestionária das diferentes instituições, desde ACES [Agrupamentos de Centros de Saúde] até às instituições hospitalares, descentralização para as autarquias», frisou.

Quanto à conciliação entre a direção executiva, prevista no Estatuto, e a estrutura existente no Governo, que foi também alvo de observação por parte do Presidente da República, Lacerda Sales referiu tratar-se de «dois tipos diferentes de dimensões» que «se poderão vir a completar».

«A direção executiva é uma forma de centrarmos, por assim dizer, a organização. A descentralização nas autarquias e nas instituições de saúde é a descentralização de competências», adiantou.

Segundo o governante trata-se de «dois tipos diferentes de dimensões, são duas dimensões diferentes: uma que tem a ver com organização e outra que tem a ver com competências, com implementação no terreno, operacionalidade, com gestão operacional».

«Penso que são duas dimensões que se poderão vir a completar», concluiu.

