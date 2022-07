Entornointeligente.com /

Luis Lacalle Pou, en el Club de Golf de Montevideo.

Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS

Lacalle Pou pidió a los líderes del FA que se pronuncien «a favor del TLC con China» Publicado el 26 de julio de 2022 Gobierno nacional 4 minutos de lectura El mandatario mencionó en su discurso a Yamandú Orsi, Fernando Pereira –ambos presentes en el lugar– y Carolina Cosse, a quienes les recordó la posición de la fuerza política cuando Tabaré Vázquez planteó avanzar con China en 2016. En su discurso durante el encuentro de la Unión de Exportadores, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a los avances del tratado de libre comercio (TLC) entre Uruguay y China, luego de que se anunciara la conclusión favorable del estudio de prefactibilidad y de que se transformara en un tema central durante la última cumbre del Mercosur .

En el encuentro, en el que participaron distintas figuras de la política nacional, se encontraban el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. En un momento de su oratoria, el mandatario apuntó directamente a Orsi y contó que fuera de micrófonos le dijo estar esperando su declaración «a favor del TLC con China».

«En realidad, puede parecer un chiste, tengo buena relación [con Orsi], por suerte, pero no es un chiste», dijo, y estimó que habría que viajar «a octubre de 2016», cuando «el presidente Tabaré Vázquez estuvo en China y anunció que iba a haber un TLC» con el gigante asiático.

En ese momento el entonces senador Lacalle Pou criticó el anuncio . En referencia a esto, el presidente explicó que su crítica refería a que «no había habido una conversación con los partidos políticos uruguayos y con el resto de los vecinos del Mercosur». De todas formas, sostuvo, «la política nacional es exactamente la misma».

Más tarde, Orsi le contestó al mandatario, y le recordó que el lunes habló con M24 sobre el TLC: «Ayer opiné, lamento que por no escuchar M24 se lo haya perdido», escribió el jefe comunal en Twitter, junto al link a la entrevista.

Hoy el presidente me reclamó en su discurso ante la Unión de Exportadores que me expidiera sobre el TLC con China. Ayer opiné, lamento que por no escuchar M24 se lo haya perdido. https://t.co/D234JBe9zE

— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) July 26, 2022

Leé más sobre esto: Orsi: «Mostrar que estamos solos» en el Mercosur «es una señal que preocupa» «De hecho Fernando, tus excompañeros, Milton Castellano y algún otro que fue en esa delegación hablaron a favor del TLC con China», continuó luego el presidente, esta vez en referencia al presidente del FA. «Lo mismo hizo Carolina Cosse, el propio expresidente Mujica», recordó, y sostuvo que no debería llamar la atención «que hoy todo el sistema político diga: ‘Vamos adelante con el TLC con China’».

Lacalle Pou recordó «las dudas que algunos presentaban el otro día, de ganadores y perdedores», dudas que -aseguró- «el gobierno toma en cuenta». Tal es así que, de acuerdo al presidente, los TLC «de última generación tienen medidas compensatorias» para los sectores productivos afectados. Eso es lo que se debe discutir, sostuvo el presidente, además de cómo se avanzará luego de que deje el gobierno, para lo que debe haber un consenso dentro del sistema político.

Así lo refirió también durante la rueda de prensa que ofreció luego del discurso: «Lo que nosotros iniciemos muchas veces le va a tocar terminarlo o seguirlo al próximo gobierno, así que vamos a consultar a los partidos de la coalición, al partido de oposición, si hay un acuerdo básico de avanzar hacia esto», sostuvo. Según Lacalle Pou, «hay estudios hechos de administraciones anteriores», así como análisis «que se están haciendo», lo que le permitió asegurar que «hay muy pocos sectores perjudicados y muchos sectores beneficiados» con la posible firma de un TLC.

La respuesta del Mercosur Consultado por el aparente cambio -o suavizamiento- de la posición argentina respecto del TLC de Uruguay con China , Lacalle respondió que prefería «ser cauteloso» y que «cuanto menos se hable, mejor». Para el mandatario, «la propuesta argentina de avanzar todos juntos» es válida, y recordó que lo mencionó en su discurso durante la cumbre.

«Nosotros lo que dijimos en el discurso es ‘nosotros vamos a avanzar’», argumentó, y aseguró que cuando se estén terminando las negociaciones, Uruguay se va a «dar vuelta» y consultar al Mercosur: «‘bueno, esto es lo que hemos negociado, ¿se suman?’». Si el Mercosur acompaña, «mejor, y si no, seguimos solos», insistió.

Sobre la postura de los restantes países, el mandatario entendió que hay «algunos un poco más tibios, otros no tanto», y que se dan «mensajes por arriba, mensajes por abajo, intenciones manifiestas y otras que uno tiene que intuir»; mientras tanto, llamó a tener «prudencia» así como a «hablar poco y tratar de avanzar».

Por otra parte, el presidente recordó que se ha avanzado unilateralmente hacia un tratado con Turquía, y adelantó que «Uruguay va a pedir la adhesión» al Tratado Transpacífico, cuestión que tienen que analizar «los países miembro». En 2021, el Partido Colorado planteó al gobierno que se solicitara la adhesión a dicho acuerdo .

Diálogo con Zelenski Este martes, además, el presidente mantuvo un diálogo telefónico con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , país que mantiene un conflicto bélico con Rusia en su propio territorio, al que Lacalle calificó en Twitter como una «invasión» y una «acción ilegítima».

En la mañana de hoy conversé telefónicamente con el Presidente de Ucrania. Ratificamos la posición de nuestro país sobre la invasion rusa. Ofrecimos colaboración para que se logre de una vez por todas terminar esta acción ilegítima. pic.twitter.com/nEXwcMJ5XW

— Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) July 26, 2022

Respecto de esto, durante la rueda de prensa el presidente explicó que mantuvo la conversación «a las 11 de la mañana», probablemente «a raíz de que no se dio la conversación con el Mercosur». El presidente ucraniano, sostuvo, «sigue interesado en poder manifestar su visión a los distintos presidentes del bloque»; entonces, como Uruguay se encuentra ejerciendo la presidencia pro témpore tras la última cumbre, se accedió a «hacer las tratativas».

«Lo que pide es difusión de lo que Uruguay claramente ha condenado, que es lo que está sucediendo en Ucrania con la invasión rusa. Los distintos países han tenido opiniones, votos, acciones en los foros internacionales de los que formamos parte, pero me imagino que el interés básico es informar de lo que está pasando en Ucrania, que no deje de ser un tema que esté arriba de la mesa para todos los gobernantes», explicó Lacalle Pou, y adelantó que Zelenski le hizo pedidos en «dos temas».

Primero, «uno bastante más abarcativo» que es aplicar «todo tipo de sanciones» a Rusia, mientras que la segunda petición fue el apoyo para la formación de «un tribunal ad hoc que está proponiendo Ucrania». Sobre esto, Lacalle adelantó que lo conversará «con cancillería y después con el resto de los partidos políticos», puesto que «en política exterior» se necesita «el acuerdo de los partidos políticos».

Consultado por si se trataron otros temas bilaterales, Lacalle entendió que «no es momento», aunque se manifestó la idea de «ampliar los vínculos comerciales» durante la llamada. De todas formas, «todos tenemos claro que no es momento para hablar de esos temas», sentenció.

