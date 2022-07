Lacalle Pou le recomendó a Zelensky plantarse firme ante Putin en la próxima cumbre en la que participen ambos

Entornointeligente.com /

El presidente uruguayo habló el lunes con su par ucraniano y le ofreció ayuda para terminar con la «intervención ilegal» de Rusia. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que «obviamente Lacalle Pou no le ofreció ayuda militar a Zelensky, porque Uruguay en eso está muy limitado. Lo que el presidente buscó fue transmitirle algo de su experiencia. Concretamente le dio algunos consejos de cómo comportarse ante Vladimir Putin cuando se lo cruce en alguna cumbre de mandatarios». Lacalle Pou le recomendó al mandatario de Ucrania «plantarse firme ante Putin y no dejar que se ponga patotero sólo porque su país es mucho más grande». El presidente uruguayo también le sugirió a su colega «tener preparada alguna frase picante, algo tipo ‘nuestra intención es llevarnos bien con nuestros vecinos, pero si ellos no colaboran, no vamos a tener más remedio que buscar aliados que nos traten mejor en otras regiones del planeta’».

Finalmente, el presidente uruguayo le recordó a Zelensky que «las crisis son oportunidades, por lo que lanzarle algún comentario filoso a Putin le puede dar réditos en materia de popularidad en su país».

La cifra: 15 es el número de pestañas que Zelensky tenía abiertas en su navegador mientras hablaba con Lacalle Pou.

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com