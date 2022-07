Lacalle Herrera: «Hay un plan que se lleva a cabo contra nuestras democracias»

Entornointeligente.com /

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera , en el día de su cumpleaños número 81, brindó una entrevista al canal de noticias NTN24, en el marco de la conferencia Concordia Summit, de la que participa en Miami. Allí indicó que en su participación en el evento incorporará «a la discusión la existencia de fuerzas organizadas que luchan contra la democracia liberal «.

«A veces nos olvidamos que el Foro de San Pablo , que el acuerdo de Puebla tienen una agenda dedicada a acentuar las diferencias, a fomentar la grieta entre las sociedades , ya sea por las poblaciones nativas, las diferencias de género, el tema educativo, el tema sindical, hay un plan que se lleva a cabo contra nuestras democracias «, indicó.

Por otra parte, al ser consultado sobre la relación de Estados Unidos con América Latina , dijo que el país del norte «se desconecta» del resto del continente. «Hace mucho tiempo que no hay una política exterior norteamericana coherente dirigida a América Latina», dijo.

«Comprendo que las prioridades pueden ser otras, pero no estamos muy lejos de ser una gran prioridad», añadió.

En la entrevista, el exmandatario se refirió al problema del narcotráfico en el continente y su impacto en las democracias. Dijo que los narcotraficantes «llegan a cooptar los países» y se refirió a la financiación de los partidos políticos. En ese sentido, consideró que esta debe ser únicamente por parte del Estado y no haya participación de privados, porque «a veces por esa puerta entra un dinero grande, que genera compromisos».

«Y el tema de las drogas, algún día habrá que pensar en algo más radical, como legalizarlas. Porque mientras sea criminal comprarla y venderla el precio va a ser más alto y van a involucrarse vidas, matanzas y luchas entre los clanes. Creo que la represión es necesaria en este momento, y la educación», aseguró.

— NTN24 (@NTN24) July 13, 2022 Lacalle Herrera indicó también que hay que seguir persiguiendo al narcotráfico, «que le hace daño a la sociedad en todo sentido». «¿Por qué llega alguien a desear y quedar enganchado con eso? ¿Falta de cultura, de valores, de esperanza? A mí me alarma mucho que en países como Uruguay una familia empieza a vender éxtasis y lo hace como modo de vida, no son adictos. Marido, mujer y los hijos cuidan la zona y sacan dinero de eso que, a lo mejor, no consiguen trabajando», sostuvo.

«Es más complejo que buenos y malos, tiene que haber una visión global», acotó.

