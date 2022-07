Entornointeligente.com /

Luis Alberto Lacalle durante la Cumbre de las Américas de Concordia 2022, en la Universidad de Miami

Foto: Jason Koerner, Getty Images, AFP

Lacalle Herrera dijo que «algún día» habrá que pensar en legalizar las drogas, y jerarca del MI le respondió Publicado el 14 de julio de 2022 Partidos políticos 2 minutos de lectura Santiago González confirmó el plan «de lucha frontal contra el narcotráfico» y consideró que la legalización de la marihuana no eliminó el mercado ilegal: la gente «va a comprar la prensada paraguaya a la boca» Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente de la República y padre del actual presidente, brindó una entrevista al canal de noticias NTN24, en el marco de la conferencia Concordia Americas Summit realizada en Miami, Estados Unidos. Lacalle Herrera habló sobre el narcotráfico en América Latina y su impacto en las democracias.

Planteó que los narcotraficantes «llegan a cooptar los países» y habló en particular de la financiación de los partidos políticos y de cómo evitar la vinculación de las economías ilegales con el poder político . Para Lacalle Herrera, la financiación de los partidos políticos debe ser únicamente del Estado y no debe haber participación de privados, porque «a veces por esa puerta entra un dinero grande, que genera compromisos».

#Concordia22 | NTN24 habló con el expresidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle en la sexta conferencia de @ConcordiaSummit en Miami: «hay un plan para atentar contra nuestras democracias», dijo https://t.co/CXyaotioAD pic.twitter.com/068Igz1GX8

— NTN24 (@NTN24) July 13, 2022

El expresidente también habló sobre las drogas: «Y el tema de las drogas, algún día habrá que pensar en algo más radical, como legalizarlas. Porque mientras sea criminal comprarla y venderla, el precio va a ser más alto y van a involucrarse vidas, matanzas y luchas entre los clanes. Creo que la represión es necesaria en este momento, y la educación».

De todas formas, indicó que «hay que seguir persiguiendo al narcotráfico», porque «le hace daño a la sociedad en todo sentido». «¿Por qué llega alguien a desear y quedar enganchado con eso? ¿Falta de cultura, de valores, de esperanza? A mí me alarma mucho que en países como Uruguay una familia empieza a vender éxtasis y lo hace como modo de vida, no son adictos. Marido, mujer y los hijos cuidan la zona y sacan dinero de eso que, a lo mejor, no consiguen trabajando», afirmó. Y finalmente subrayó que «es más complejo que buenos y malos, tiene que haber una visión global».

El actual presidente Luis Lacalle Pou fue uno de los principales impulsores de la legalización del consumo de la marihuana cuando era diputado, siendo incluso vocero de este tema en varias oportunidades.

Contrario a esta línea de pensamiento, en una entrevista con Arriba gente , de Canal 10, Santiago González criticó los dichos de Lacalle Herrera. Aunque dijo que «no lo leyó», consideró que hay «varias voces que dicen eso». El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior confirmó el plan de su cartera «para dar lucha frontal al narcotráfico». Al ser consultado por la propuesta de Lacalle Herrera de poner sobre la mesa la legalización de las drogas como estrategia, respondió: «Si en algún momento se legaliza el 100% de las drogas, sería otro mundo». «Habría que ver cómo funcionaría ese mundo. Mientras que sea ilegal…», acotó. Subrayó que «hay que ver cómo funcionaría el sistema». Para González, «el sistema actual es que la gente fuma pasta base y es extremadamente adictiva y la gente comete delitos para conseguirla».

También descartó que la legalización tenga beneficios: «La gente que no tiene dinero no va a comprar marihuana en la farmacia: es muy buena y es muy cara. Va a comprar la prensada paraguaya a la boca». El gramo de marihuana en la farmacia sale 79 pesos.

Según una encuesta de Cifra, desde que se aprobó la regulación de la marihuana en 2013 hasta ahora, el apoyo a esta política a nivel de opinión pública se duplicó: pasó de 24% a 48%.

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Narcotráfico Drogas Luis Alberto Lacalle Ministerio del Interior Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com