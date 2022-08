Laboratorio del IVSS en La Guaira «funciona a medias»

Entornointeligente.com /

Familiares de pacientes que se encuentran hospitalizados en el Seguro Social del estado La Guaira, denunciaron este martes 23 de agosto que el servicio de laboratorio no funciona al 100%.

«Por lo menos que el laboratorio esté trabajando porque si uno tiene una emergencia cómo sabe uno que tiene»; fue parte del reclamo de Lourdes Valera.

Mientras tanto; en el caso de Llilibeth Pérez; acotó que su hija y yerno; deben realizarse exámenes; y por ahora ninguna de las solicitudes las están haciendo en el laboratorio.

#23Ago #LaGuaira Familiares de los pacientes del Seguro de La Guaira lamentan que el laboratorio no esté operativo al 100%. ※ @LaVerdadVargas pic.twitter.com/hoFwFq6u54

— Reporte Ya (@ReporteYa) August 23, 2022

«No es posible que los laboratorios (exámenes) se tenga que hacer afuera; no tenemos dinero cómo hacerlos», dijo visiblemente decepcionada.

Ciertamente; no es la primera vez que ocurre este tipo de reclamos en la entidad costera; recordemos que en el 2019; en el laboratorio del hospital Vargas de La Guaira no había reactivos; por consiguiente; no se podía realizar las pruebas que solicitaban los especialistas.

Otros problemas Asimismo, el pasado mes de junio; el reportero Segura Galvis; denunciaba que una de las entradas del recinto hospitalario estaba inundada de agua; lo que imposibilitaba el libre tránsito, por tal motivo, hizo un llamado a las autoridades regionales.

En ese momento, pidió a las autoridades regionales y municipales; solventar la situación, ya que las personas debían caminar por una orilla mientras que el pasillo central estaba completamente anegado.

Con información de PDC

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com