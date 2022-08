Laboral: ¿Qué es la fuga de talentos y cómo se puede evitar?

Entornointeligente.com /

Y aunque son muchas las empresas que han optado por migrar a modelos de trabajo híbrido o 100% digitales, aún existen compañías a todo nivel que se enfrentan a la pérdida de talento y puestos claves, anotó. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas para evitar la fuga de talentos?, preguntó, y dijo que hay que impulsar la creatividad, el desarrollo de la línea de carrera, enfocarse en la creación de un employer brand atractivo y que impulse a que los colaboradores deseen quedarse y formar parte de la organización. En ese contexto, mencionó cinco acciones que las empresas deberían poner en marcha si quieren evitar la fuga de talentos: 1.- Un buen salario base y posibilidad de línea de carrera: si bien el sueldo base consiste en el sueldo mínimo que un trabajador ganará por realizar su trabajo en un determinado tiempo, sin contar complementos y/o incentivos, este debe ser competitivo respecto al mercado laboral. Por otro lado, para cualquier persona es sumamente importante saber si tendrá posibilidad de desarrollarse dentro de la empresa, y se sabe que es una parte de la oferta sumamente valorada por los postulantes. Al respecto, es importante implementar un plan estratégico de gestión del talento en el largo plazo. 2.- Ofrecer balance trabajo – vida personal: este punto se refiere a una gestión satisfactoria entre las horas en las que el colaborador trabaja y aquellas en las que puede disfrutar de su vida personal. Para que no exista un gran desequilibrio, hay que impulsar, desde los líderes y equipos, a que se pueda destinar tiempo suficiente a ambos aspectos, pues es indispensable para una buena salud mental y sufrir de menos estrés. 3.- Marca empleadora: la reputación de la compañía, a través de la marca empleadora, ayuda a conceptualizar la propuesta de valor que se ofrece de cara a los trabajadores, y es la que ayudará tanto a atraer a candidatos como a fidelizar a los empleados. Esta se constituye de todos los beneficios, tanto tangibles como intangibles, que la empresa ofrece a los empleados y que estos obtienen al trabajar en esta, y es por ello que se debe orientar a construir una marca empleadora consistente, que sea competitiva. 4.- Comunicación constante y asertiva: la diferencia entre un jefe y un líder es que las personas confían y siguen al segundo. El generar confianza y dar el ejemplo son claves para impulsar un equipo de trabajo motivado y productivo, pero para ello se necesita de mucho esfuerzo consciente. Hay que ser muy transparentes y honestos, así como involucrar a los equipos en la toma de decisiones, de modo que se pueda evitar la creación de rumores y suposiciones que pueden perjudicar el trabajo en conjunto, 5.- Buen clima laboral y capacitación constante: impulsar un buen clima laboral hará que los colaboradores se sientan cómodos y valorados dentro del equipo, lo que a su vez ayudará a que sean más productivos, eficientes, comprometidos y desarrollen sentido de pertenencia con la organización. La orientación y capacitación pueden aumentar la aptitud de un empleado para un puesto y los retos que este conlleva, y sus beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral. Entones, cuidar el talento en las organizaciones será fundamental para su éxito en el corto y largo plazo, pues no basta con ofrecer buenos productos y servicios hacia clientes, cuando a la interna se afronta una fuga de talentos impulsada por el contexto, comentó. Si bien no se puede controlar todos los factores, es imprescindible que se haga todo lo posible por retener a los mejores empleados con diferentes tipos de talentos, quienes permiten abrazar la diversidad y enriquecer el trabajo colaborativo a todo nivel dentro de la organización, concluyó. Más en Andina: ??Conoce cuatro estrategias importantes para fidelizar al cliente online. ?? https://t.co/IBDe5A3e7x Anticipación y alternativas de despacho son dos aspectos importantes a considerar. pic.twitter.com/K9XkZVKX9H

