Laboral: conoce cómo mejorar el liderazgo en las organizaciones

Como líderes toca reflexionar sobre qué aspectos del liderazgo están funcionando y cuáles no, señaló Yi. «Empecemos por preguntarnos por algo que puede parecer obvio: ¿cuáles son los objetivos y metas que tengo en la organización?, ¿qué resultados debo obtener?, ¿cómo me aseguro que estoy transmitiendo a mi equipo esos objetivos, en la forma y con la diligencia esperada?», dijo. «En segundo lugar, hay que preguntarse: ¿realmente conozco a todos los miembros de mi equipo?, ¿qué implica conocerlos? Indudablemente, su contribución a través del desempeño», indicó. Sin embargo, igual de importante es conocer sus motivaciones, las expectativas en su posición y sus necesidades, añadió la coach ejecutivo y consultora asociada de LHH DBM Perú. «Si un líder cuenta con un colaborador al que considera particularmente difícil porque cree que no tiene suficiente apertura, me preguntaría: ¿cómo estoy haciendo para que este colaborador comprenda su rol y se encuentre motivado hacia la consecución de los objetivos empresariales?», comentó. «Como líderes, ¿estamos realizando una interacción distinta con cada uno de los miembros del equipo para generar impacto y conseguir los resultados requeridos o como líder sigo haciendo lo mismo de siempre y esperando que los miembros de mi equipo hagan algo distinto?, ¿cómo genero conversaciones individuales con mi equipo?, ¿cómo puedo darme cuenta de su lenguaje corporal?, ¿de lo que sienten?», añadió. Sostuvo que toca identificar qué equipo se tiene, darse cuenta de cuál es el talento y el aporte de cada uno de ellos, desde sus diferencias y particularidades, y si llegan a los resultados. «Si cuento con un equipo nuevo o junior acompañaré mucho más que si cuento con un equipo maduro», refirió. En tercer lugar, compete dirigir desde el conocimiento, generar compromiso con cada uno de los miembros, explicando con claridad qué es lo que se espera de cada uno de ellos y del equipo en general, manifestó. «Cada líder, cada gerente, cada jefe es el gerente de gestión humana de su equipo. Conocerlos, desarrollarlos y llevarlos a que cumplan los objetivos lo más exitosamente posible, haciendo el acompañamiento respectivo, teniendo claridad de las metas y dándole las herramientas necesarias para que puedan alcanzarlas», puntualizó. Más en Andina: ?? Conoce los requisitos para acceder a crédito hipotecario del @BancodelaNacion https://t.co/RYyMJ0mfcq Los trabajadores estatales tienen tasas preferenciales para compra de vivienda. pic.twitter.com/FcgmIkQC5u

Publicado: 29/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

