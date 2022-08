La Yubraska celebra su éxito en las redes sociales

Entornointeligente.com /

La Yubraska siempre encuentra como hacer reír al venezolano con sus ocurrencias «Definitivamente es una mujer que puede hacerte reír o llorar por los sinceros que son sus mensajes, aparte del uso de la jerga popular la cual conecta con muchos ciudadanos del país» recalcó Douglas.

El personaje siempre ha buscado dar una mano al venezolano, sin importar el lugar donde esté, en el año 2017 se puso en contacto con el grupo de primeros auxilios de la Universidad Central y fueron el centro de acopio principal de la ciudad de Santiago de Chile, donde la Yubraska vivía en ese año.

Búscala y síguela en las redes sociales como @layubraska

