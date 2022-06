La Xiaomi Mi Band 7 Pro con su nuevo diseño ya tiene fecha de presentación

Entornointeligente.com /

Está en un momento muy importante del año Xiaomi, ya que tiene previsto lanzar en breve una buena cantidad de nuevos dispositivos. Y, por lo tanto, presionar en el mercado… aunque también hay alguna cancelación. El caso es que se ha conocido que la pulsera inteligente Xiaomi MI Band 7 Pro será oficial el mes que viene e, incluso, se ha confirmado el día en concreto en el que ocurrirá esto.

No hace ni un par de días que se anunciaba también el día en el que la nueva gama de smartphones de gama alta, Xiaomi 12S , será oficial y la firma no ha querido andarse con medias tintas. Así, ha seleccionado el mismo para la smartband. Es decir, que el próximo día 4 de julio a las 13:00 hora española podrás conocer todo lo nuevo que se espera de ambas gamas de producto. Y, por lo que se sabe hasta la fecha, habrá cosas de lo más interesantes: colaboración con Leica; procesadores potentes; mejor conectividad; etc.

Imágenes de la Xiaomi MI Band 7 Pro Esto también es una gran novedad, ya que hasta la fecha no se había visto una imagen confirmada en la que se aparecía este wearable. Pues bien, esto ha cambiado porque son dos las que se han publicado con diferentes colores (blanco y negro). Y hay sorpresa, puesto que existe un cambio bastante radical en lo que tiene que ver con el diseño que tendrá la nueva pulsera inteligente. Y bastante radical, todo hay que decirlo.

Weibo

Para empezar, la pantalla será más grande, no se sabe cuánto, y su forma rectangular -y estará colocada fuera de la correa-. Por lo tanto, se parece bastante a los modelos que ofrece Huawei o la Redmi Smart Band Pro. Con un aspecto mucho más premium debido al uso de metal en el acabado de la carcasa, el cierre tipo hebilla aporta una fiabilidad superior. El caso es que se parece casi más un reloj que una pulsera, pero esto es algo que ya no es algo precisamente nuevo por modelos anteriores de otros fabricantes.

Otras cosas que tendrá esta smartband Para empezar, una de las grandes novedades será la inclusión de GPS , lo que permitirá realizar un rastreo de la actividad física mucho más preciso. E, incluso, prescindir del uso del teléfono cuando se sale a practicar deporte sin que por ello se adquieran unos datos menos precisos. Además, no le faltarán todas las funciones que existen en la Xiaomi Mi Band 7 , tanto al detectar actividad física como en funciones tales como controlar la música que reproduces o revisar los mensajes que llegan al smartphone.

Todo parece indicar que este accesorio contará con NFC, y por el momento no se conoce nada del precio que tendrá en el mercado. Pero, si se tiene en cuenta lo que cuesta el modelo básico, la Xiaomi Mi Band 7 Pro seguro que ascenderá hasta los 80 o 90 euros (incluso algo más debido a su acabado metálico). De todas formas, el día 4 de julio saldremos completamente de dudas.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com