La vuelta al cole será más fácil con estos 5 artículos de Aldi

A pocos días para que de comienzo septiembre, la ´ vuelta al cole ´ ha comenzado en gran parte de las cadenas de supermercados del territorio español. Si bien, todos asociamos esta época del año con los libros, cuadernos o bolígrafos, ninguno de ellos será de tanta utilidad para tus hijos como estos productos que Aldi ha puesto a la venta en su sección de bazar .

La multinacional germana tiene como objetivo hacer que tus hijos comiencen con buen pie este nuevo curso escolar. Durante estas últimas semanas del mes de agosto, Aldi está ofertando esta pequeña selección de artículos que hará que la ´vuelta al cole´ sea mucho más sencilla.

Artículos de Aldi que más demanda tienen En la recopilación de los objetos que más quieren los niños, buscamos la utilidad de estos, como un soporte que les guste para que este adaptado a su altura la pantalla o un alargador de enchufe que sea seguro, pero que tenga el diseño que les gusta, aquí te dejamos algunas ideas:

Set organizador de cables NK Uno de los mayores problemas que sufrimos con la cantidad de aparatos electrónicos que utilizamos en nuestro día a día, es el de mantener sus cables bien ordenados y recogidos . En muchas ocasiones se enredan entre sí o nos los encontramos tirados en el suelo, pero ya no será así con este set organizador de cables NK que Aldi ha puesto a la venta.

Este producto está disponible en varios modelos y colores para que elijas el que más te guste. Todos ellos cuentan con un protector , una cinta y 4 separadores autoadhesivos . Por su magnífica utilidad a la hora de estudiar, este producto te parecerá una auténtica ganga, ya que tan solo cuesta 4,99 euros .

Auriculares ´in ear´ NK No hay mejor manera para que tus hijos se diviertan y se relajen jugando, que escuchando sus canciones favoritas. Estos auriculares NK poseen varios diseños que encantarán a los más pequeños de la casa, puesto que están inspirados en emoticonos o hasta en un unicornio. Con este producto no tendrás que preocuparte porque escuchan música a mucho volumen, ya que solo alcanza una sensibilidad de hasta 100 db . Un artículo que, como no podría ser de otra forma, cuenta con un control de volumen , un micrófono y una longitud de cable de 120 cm , y solo cuesta 4,99 euros en Aldi.

Plastificadora A4 Quigg A medida que tus hijos van haciéndose mayores, la dificultad en el colegio va aumentando, y con ello deben de aprender a memorizar. Esta plastificadora A4 Quigg es uno de esos productos que son de gran utilidad si cuentas con una en casa, ya que ayudará a conservar en mejores condiciones todos los apuntes que anote en el colegio.

Gracias a su precalentamiento rápido , en pocos segundos la tendrás lista. Cuenta con una función ABS para separar los rodillos. Esta plastificadora ha sido diseñada para láminas de 80 a 125 micras . Su diseño eficiente y de bajo consumo te encantará. Además, incluye 10 fundas A4, 10 fundas A5 y 10 fundas 50 x 82 mm, por tan solo 19,99 euros .

Soporte para monitor Expertiz Con el avance de la tecnología, es normal que tus hijos tomen apuntes o estudien a través del ordenador. Con este soporte para monitor Expertiz , la tarea de estudiar será mucho más sencilla, ya que les ayudará a tenerlo todo a mano y bien ordenado. Este producto tiene un amplio tamaño de 40 x 30 x 12 cm , distinguido en dos cajones de hasta 3 compartimentos cada uno sobre el que podrán guardar todo el material escolar que necesiten tener a mano. Su precio es de 24,99 euros .

Multienchufe Workzone A la hora de estudiar, muchos consideran tener a mano su ordenador, teléfono móvil, Tablet o cualquier dispositivo electrónico que le pueda ser de ayuda para esta tarea, aunque el único inconveniente es que usar cualquiera de estos aparatos durante muchas horas puede provocar que se queden sin batería , una circunstancia que te solucionará este multienchufe Workzone de Aldi.

Con este producto, quedarse sin batería no es una opción, además gracias a sus tres modelos podrás hacerte con el que más te guste. El Multipowe r tiene un diseño tradicional con 4 enchufes estándar; el Power Disc con un diseño circular posee 4 enchufes estándar y 2 conexiones USB; y por último, el Power Globe , con forma de pelota, tiene 4 enchufes estándar y otros dos USB. Por tan solo 16,99 euros , podrás hacer con cualquiera de ellos en Aldi.

De la mano de Aldi , podrás hacerte con estos productos que serán de gran utilidad para tus hijos durante este nuevo curso escolar. Estudiar o hacer deberes nunca había sido tan divertido y toda gracia a la cadena de supermercados alemana. Unos productos que estarán en las tiendas de Aldi a partir del día 23 de agosto .

