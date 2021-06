La voz Perú: Oriana Montero, imitadora de Mon Laferte, cumplió sueño al presentarse

Entornointeligente.com / Lo logró. Oriana Montero , quien imitó a Mon Laferte en el programa Yo soy, volvió a aparecer en la televisión en la etapa de audiciones de La voz Perú .

La artista venezolana pisó el set del espacio de canto para interpretar “El triste”, de José José , y convencer a los entrenadores conformados por Guillermo Dávila, Mike Bahía, Daniela Darcourt y Eva Ayllón.

Su voz impresionó a todos los coaches, quienes presionaron el botón rojo y voltearon para admirar su canto.

“Estoy temblando de felicidad. No me lo esperaba. Siempre soñé con estar aquí, en La voz Perú. Pase lo que pase, se cumplió”, expresó Oriana Montero tras su performance.

La joven extranjera contó su historia tras llegar al Perú y posteriormente escogió a Guillermo Dávila para la siguiente etapa del concurso.

Imitadores de Yo soy se presentan en La voz Perú Oriana se sumó a la lista de participantes de Yo soy que se han presentado en La voz Perú. En un anterior programa apareció Carmen Castro, imitadora de La India .

Ella decidió interpretar el éxito de Tito Nieves “De mí enamórate” y logró que los coaches compitieran por su talento.

“Eres demasiado buena. Yo no sé si tu género es realmente la salsa o no, pero va a funcionar perfectamente porque lo haces muy bien y tienes capacidad física para hacerlo”, fueron las palabras de elogio de Guillermo Dávila. No obstante, la ganadora de Yo soy decidió elegir a Eva Ayllón .

