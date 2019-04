La voz de la fuerza

Entornointeligente.com / “Y cuando menos te lo esperas vuelves a sentir”, reza una de las tantas frases con la que la mayoría de las mujeres se siente identificada y que lleva por firma Maritere Lee. noticias relacionadas Importancia de la psicología La psicología de las propinas Cifras y psicología de “sexting” el nuevo coqueteo Ella considera que las experiencias de la vida la han hecho más humana y que a pesar de ser psicóloga y terapeuta no ha escapado de tener altibajos a nivel emocional. Sus frases llenan de motivación, no solo a nacionales, sino también a extranjeros, como el actor Julián Gil, quien por no colocar el crédito de la panameña, fue criticado en su perfil de Instagram. Ante esta popularidad Maritere manifiesta: ” Yo creo que tiene que ver un poco con mi vida personal, en el momento que me convertí en mamá e incluso en el momento que me separé del papá de mi hijo”, la comenzaron a sentir más humana, comenta. En cuanto al tema de su separación, Lee ha sido muy abierta en compartir su proceso y crecimiento. VER TAMBIÉN: Abren convocatoria para el Concurso 'Carta a un amor imposible' Como toda mujer, llegó a cuestionarse y a experimentar miedos, pero estos más enfocados en el plano profesional, como: “¿Y ahora qué va a pasar con mi carrera?, yo soy terapeuta de pareja, ¿quién va a querer ir con una terapeuta que se separa a los 6 meses posparto?”. Esto fue lo primero que pensó, pero a pesar de estos pensamientos, su realidad tomó otro rumbo, porque ahora tiene más pacientes que antes. “Estoy pasando el momento más vergonzoso y difícil de mi vida hasta el Sol de hoy (y espero que no haya más), y de repente estoy teniendo un mayor auge en todos los aspectos”, comparte con una sonrisa. VER TAMBIÉN: Cine Universitario, basado en la Biblia Ha pasado un año desde su separación y más allá de las frases que comparte (que a veces son de ella y otras veces salen de sus pacientes, quienes gustosos le permiten difundirlas), quienes han sido su roca desde el día uno son su hijo Émilien y su perro Gaspar. “Había días que llegaba a la casa sintiéndome que había sido el peor ser humano del mundo, que no había dado lo mejor de mí y nada más ver como me recibían los dos, que me miraban como esta heroína, esta diosa, me recargaban y me siguen recargando”. También su profesión. Antes y después Como toda mujer siente que en un punto de su vida hubo una versión de ella antes y después, ahora se siente más empática y conecta mejor con sus pacientes. Además que pasado lo que llama la crisis de los 30 en las mujeres, todo lo ve de manera diferente. A sus 37 años cuenta que desde los 16 años que tuvo su primer novio hasta los 29 nunca estuvo sola, ” yo era esta chica, que yo llamo 'monógama serial', porque brincaba de una relación estable y entraba a otra relación”, lo que hizo que su identidad se perdiera, ya que solo era conocida “como la novia de” y su selección de prospectos iba de mal en peor. VER TAMBIÉN: Tenso encuentro en el primer cumpleaños de True Al llegar a la crisis de los 30, decidió que debía aprender a estar sola y comenzó un proceso terapéutico en el que ella monásticamente quería estar sola, “sufría de fuertes ataques de pánico, ansiedad, depresión… me dio de todo”. Con esto se dio cuenta que sufría de codependencia emocional. Y como parte del proceso terapéutico comienza a escribir una columna. “Todas las semanas me ponía a escribir sobre mi proceso sin saber que también me leían en otros países”, entre estos Argentina quienes se comunican con ella y le proponen escribir un libro, de ahí nace en el 2014 “Una cita conmigo misma”. “El libro se siente actual, yo jamás pensé que iba a escribir un libro que nuevamente iba a volver a leer, porque en este último proceso tuve que volver a leerlo, bueno sentí la necesidad”, expresa. . VER TAMBIÉN: Ya eran ricos antes de hacerse famosos A pesar de ya haber escrito sobre este ciclo de codependencia, explica que “cuando uno está en el ojo del huracán es tan difícil, somos humanos”, pero se dio cuenta que había evolucionado y crecido en su proceso de recuperación. “Yo creo que muchas veces será difícil evitar que algunas cosas se repitan en el lado emocional y la clave es aprender a recuperarse y salir bien de esto”, puntualiza. Rehacer Cuando las mujeres se separan les suelen preguntar o decir “vas a rehacer tu vida”, pero para Lee no existe un tiempo establecido para hacerlo, para ella cada cual lo hará a su manera y no necesariamente siempre será con una pareja a su lado. VER TAMBIÉN: Una Lady Di desconocida

LINK ORIGINAL: Panamaamerica

Entornointeligente.com