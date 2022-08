La Voz de la Comunidad: Desde hace más de diez años vecinos de Las Quintas esperan dragado de río Cabriales

Entornointeligente.com /

Desde hace más de diez años Yalitza Contreras no puede dormir tranquila en las noches de lluvia. La causa de su insomnio: el miedo a que el río Cabriales se desborde de nuevo por falta del dragado de sedimentos.

En la calle 11 de Las Quintas de Naguanagua segunda etapa, la casa de Contreras es una de las primeras de cara al caudal. La vecina recordó que la última vez que hicieron las operaciones de limpieza necesarias fue en el 2004, desde entonces los entes gubernamentales encargados han olvidado la problemática.

La cantidad de veces en las cuales ha tenido que comenzar de cero luego de perder la mayoría de sus pertenencias, son incontables. Narró como en el 2016 se inundaron cuatro veces. «Cuando se desborda hasta la casa 40 la gente se ve afectada. Se pierden colchones, enseres, pierden todas sus cosas.»

Al unísono varios vecinos concuerdan con el relato de Contreras, confirmando como el curso de sus vidas se ve amenazado cada vez que comienza la temporada de lluvias. El temor compartido es tanto, que incluso cuentan con un grupo en WhatsApp para mantenerse en contacto cuando inician las precipitaciones.

Al final de la calle 11 de Las Quintas de Naguanagua pasa el rio Cabriales. Foto: Paola De Freitas En lo que va de este año aún no han sufrido ninguna inundación, sin embargo la situación del río los preocupa. En la comunidad la mayoría de los residentes son adultos de la tercera edad, muchos dependientes únicamente de la pensión y jubilación, a quienes por obvias razones se les haría más difícil reponerse si llegase a suceder un desborde.

El cansancio de los habitantes de Las Quintas es notable. Contreras criticó que es injusta la forma en la que han sido ignorados, cuando han realizado la denuncia de la situación a través de diferentes vías sin obtener ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes. «Ya lo único que nos falta es hacer señales de humo».

Errores del pasado Hubo una época en la cual los vecinos de la comunidad dormían felices y tranquilos, porque sabían que nada los iba a afectar. Yalitza Contreras rememoró que anteriormente la alcaldía y la gobernación realizaban cada cierto tiempo dragados del río, al menos una vez cada tres o cuatro años.

Los errores del pasado se reflejan en el presente que vive la comunidad, que se encuentra en la cota baja del río Cabriales, el cual está por encima de las casas debido a que en su momento no se rellenó como era debido. «Ya a estas alturas no se puede hacer lo que no se hizo».

Desde siempre ha existido la problemática con respecto a los desbordes. La queja recae en que en los últimos años el mantenimiento ha sido completamente olvidado, causando por lo menos 6 inundaciones en los últimos diez años.

Hay varios bancos de arena y sedimentos que se encuentran en el rio Cabriales, por falta del dragado necesario. Foto: Paola De Freitas. Contreras insistió en que a este punto la única solución para la problemática es que se realicen las limpiezas necesarias cada cierto tiempo, como se hacía antes. Añadió que deben sacar los bancos de arena para que cuando el nivel del agua aumente debido a las lluvias, tenga por donde pasar y no se desborde.

«En algún momento que llueva fortísimo para esa cabecera el desastre va a ser terrible» señaló Yalitza Contreras mientras ve con preocupación hacia el final de la calle, por donde pasa el río a tan solo unos metros de distancia de su casa.

El llamado de todos en la comunidad es claro: esperan que la gobernación o la alcaldía realice las debidas operaciones de mantenimiento a la sedimentación del río Cabriales antes de que cause nuevamente una tragedia.

