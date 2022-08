«La vivienda rural y el agua potable serán mis prioridades»: Catalina Velasco, nueva ministra de Vivienda

Entornointeligente.com /

La nueva Ministra de Vivienda tiene claro que el programa Mi Casa Ya debe continuar, pero anunció ajustes para que incorpore a familias de las zonas rurales.

Adicionalmente, considera que llevar agua potable al Pacífico las 24 horas del día, es otra de las apuestas que se pondrá en marcha en los siguientes cuatro años.

Marta Catalina Velasco Campuzano tomó la riendas de ese ministerio el pasado 11 de agosto y aunque muchos colombianos pueden pensar que es desconocida, la verdad es que maneja muy bien el tema de la vivienda.

Esta bogotana es economista y especialista en derecho urbanístico. Se desempeñó como Secretaria de Planeación de Bogotá durante la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón y Secretaria de Hábitats en la Alcaldía de Samuel Moreno.

Lea también: Salario mínimo en Colombia: debate comenzó con la proyección de $1.300.000 para 2023

En diálogo con El País dejó claro que la inversión social en el tema habitacional es clave, pero todo dependerá del recaudo que se obtenga del proyecto de reforma tributaria.

También dijo que una de sus apuestas será llevarles agua potable todos los días del año a las familias del Pacífico.

Los habitantes de la ciudad-puerto de Buenaventura deben tener confianza de que este Gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para darles un acueducto que opere todos los días.

En la primera conversación que tuvo con este medio de comunicación habló de otros retos.

El programa Mi Casa Ya requiere, por lo menos, 100.000 subsidios por año en Colombia y el Valle del Cauca, que es una de las regiones que más vende vivienda, necesita 80.000 en los próximos cuatro años. ¿Se van a garantizar?

Nosotros encontramos que Mi Casa Ya es un buen programa, que funciona bien. Tiene un efecto positivo en los constructores, genera empleo y bienestar en las familias que adquieren vivienda, así que vamos a continuar mejorando unos puntos que pueden ser útiles.

Por ejemplo, hemos visto que se invierte mucho dinero en este programa y creo que el mensaje es que a medida que avance la reforma tributaria y tenga éxito, vamos a tener recursos para inversión social.

¿Es decir que para hacer cumplimiento de los planes de vivienda en el país, dependemos del recaudo que se obtenga con la reforma tributaria?

Sí. Dependemos de la reforma tributaria para poder profundizar la inversión social que el Presidente necesita y que el Gobierno ha identificado.

Actualmente, alrededor de 300.000 vallecaucanos están pagando la cuota inicial de la vivienda y están a la espera de subsidios para la compra de su casa.

¿Para ellos también hay garantías?

Las personas que ya tenían sus subsidios y que estaban en el proceso pueden tener toda la tranquilidad de que el Gobierno va a mantener el programa y que vamos a garantizar el cumplimiento de su sueño de tener casa propia.

Pero hay algo importante que también sucede en el Valle del Cauca y es que aún hay familias que no están siendo atendidas y es donde vamos a hacer principal énfasis. Por ejemplo, las que residen en las zonas rurales, donde ha sido muy escaso el impacto de vivienda rural. Por ello vamos a enfocar nuestra energía para poner al día este sector.

Igualmente, vamos a dirigir recursos para las personas que viven en municipios pequeños y que tienen ingresos entre cero y dos salarios mínimos, aquellos que derivan su sustento de la actividad informal.

Asimismo, para aquellos que necesitan un subsidio para el mejoramiento de su vivienda.

Le puede interesar: Fenalco alerta que los tenderos serían los más perjudicados con la Reforma Tributaria

¿Eso quiere decir que habrá subsidios para la vivienda usada?

Vamos a ampliarlo a familias que tienen entre cero y dos salarios mínimos, a personas que habitan en el campo y a quienes viven en municipios pequeños, porque no están cubiertos por el programa Mi Casa Ya, pero, además de eso, tenemos un nuevo programa para mejoramiento de vivienda donde la gente puede hacer sus adecuaciones. Para vivienda usada existen varios mecanismos como el Fondo Nacional del Ahorro, que en este Gobierno lo queremos potenciar.

Para aclararle a la comunidad, ¿el subsidio para vivienda usada solo beneficiará a las poblaciones pequeñas o también aplicará para ciudades intermedias y grandes?

Solo rural, poblaciones pequeñas y personas con ingresos entre cero y dos salarios mínimos.

Dentro de las propuestas contempladas por el Gobierno, se habla de la posibilidad de una unión con las organizaciones populares de vivienda para hacer más de 500.000 viviendas en los siguientes años. ¿Está el presupuesto para ello y ya están definidas las organizaciones?

Estamos armando el presupuesto para el 2023, el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años, pero, definitivamente, la capacidad del Gobierno depende de la reforma tributaria; en la medida en que se apruebe, vamos a tener recursos de inversión para programas sociales.

Ministra, respecto del plan de titulaciones en el país, algunos sectores han manifestado su preocupación por los antecedentes negativos que hay con respecto a la promoción de invasiones. ¿Qué puede comentar al respecto?

Medio país urbano ha sido construido de manera informal, así que estos asentamientos necesitan legalización de barrios, titulación de los predios, licencias de reconocimiento, énfasis en mejorar el entorno de las comunidades y no podemos descuidar ese medio país que ha estado desatendido.

¿Cuál va a ser su apuesta o apuestas para los próximos años?

Las apuestas son la vivienda rural, vivienda para familias entre cero y dos salarios mínimos, pequeños municipios, mejoramientos de vivienda, acueducto, alcantarillado y saneamiento básico. Tenemos 12 millones de personas en este país que no tienen acceso a agua de manera segura, pero les llega intermitente o contaminada.

Lea además: «Como está la reforma hoy, impuestos en cascada no son convenientes»: presidente de la BVC

¿Cuántas viviendas se tienen proyectadas construir en esta administración?

Estamos afinando las cifras porque en esta etapa estamos viendo diagnósticos y formulando el Plan de Desarrollo.

Tenemos plazo hasta el 15 de noviembre para que el Gobierno presente al Congreso los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Por eso, en este momento, no podemos aventurarnos con unas cifras que después no podamos cumplir.

Volviendo al tema del agua, el Gobierno Petro ha hecho énfasis en ayudar mucho al Pacífico y, Buenaventura, su capital, no cuenta con agua las 24 horas del día. ¿Qué hay para que el puerto más importante para el Valle y el país, tenga acueducto?

No es solamente Buenaventura. Todo el litoral Pacífico tiene problemas. Hemos hecho un análisis de todos los municipios y la orden del Presidente es llevar agua potable a toda esta región. Así que los bonaverenses y toda la comunidad del Pacífico pueden tener la seguridad de que vamos a hacer todos los esfuerzos para darles agua potable porque el atraso es histórico.

Necesitamos hacer un plan maestro de acueducto y alcantarillado a nivel nacional que nos permita priorizar y encaminar las inversiones hacia esta región de manera rápida.

De lo que ha visto hasta ahora en su cartera, ¿qué le genera más preocupación?

Me genera enorme preocupación que en Colombia la gente no tenga agua potable; que no puede cocinar tranquila o tener agua potable para su aseo personal. Es completamente inaceptable y por eso ese tema es prioridad para este Gobierno.

De las primeras tareas que usted va a desarrollar, ¿cuál o cuáles puede destacar?

Una tarea muy importante es la situación de los rellenos sanitarios en Colombia. Hemos encontrado que hay múltiples dificultades y que debemos de manera urgente valorar la situación y hacer planes de mejoramiento, de choque, inversión y adecuación para que en dos o tres años no estemos con emergencias en las diferentes ciudades.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com