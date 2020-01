La viuda de Perón se enfrenta a la justicia

Entornointeligente.com /

ESPAÑA.DESAPARICIONES FORZADAS.

La ex presidenta argentina María Estela Martínez de Perón declarará el próximo lunes ante la justicia española por el segundo proceso iniciado en Argentina en su contra por crímenes políticos cometidos hace más de 30 años durante su gobierno, dijeron fuentes judiciales.

La viuda del general Juan Domingo Perón comparecerá ante la Audiencia Nacional en Madrid luego de que la justicia española decidiera no arrestarla por su avanzada edad, agregaron el jueves las fuentes.

Un juez federal argentino libró el martes una orden de captura internacional contra Martínez de Perón, de 75 años, para interrogarla sobre la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), una banda civil con disciplina policial que entre 1974 y 1976 secuestró y asesinó a militantes de izquierda.

La ex mandataria, conocida también como “Isabelita”, vive en España desde 1981 y la semana pasada fue detenida brevemente en Madrid después de que se dictara otra orden de arresto por una causa sobre la desaparición de un joven en 1976 presuntamente a manos de la Triple A.

Tras interrogarla, el juez Juan del Olmo la dejó en libertad provisional al considerar que la edad y el delicado estado de salud de la ex mandataria no le permitirían fugarse. Hasta que haya una decisión sobre si se la extradita o no a Argentina tendrá que comparecer cada 15 días ante el juez. Martínez de Perón asumió el poder tras el fallecimiento de su esposo en julio de 1974 mientras el país se sumía en una ola de violencia política que enfrentaba a grupos de izquierda y derecha, mayormente de su propio partido.

La ola de crímenes callejeros y el descontrol político fue la antesala de un golpe de Estado en marzo de 1976 que instaló una dictadura militar en la que desaparecieron hasta 30 mil personas y que duró hasta 1983.

Carlos Slepoy, abogado de la acusación particular en las causas abiertas en España por delitos contra los derechos humanos en Argentina, ha asegurado que “si todo va bien”, la ex presidenta argentina María Estela “Isabel” Martínez de Perón podría ser extraditada a su país en el plazo máximo de un año.

“El plazo puede ir de cuatro meses a un año. Esto dependerá de cómo se desarrolle el proceso”, dijo Slepoy.

Aseguró que la defensa de la viuda de Juan Domingo Perón carece de “argumentos de peso” para evitar la extradición.

Dos jueces argentinos han solicitado en las últimas semanas su captura y extradición .

