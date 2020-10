La viuda de Nick Cordero, Amanda Kloots, critica a Trump por tuitear: “No le tengas miedo al Covid”

Entornointeligente.com /

Exactamente tres meses después de que la estrella de Broadway Nick Cordero muriera a causa de una lucha contra el COVID-19. Su viuda, Amanda Kloots , arremetió contra el presidente Donald Trump por su mensaje al país donde señala que «no permita que el coronavirus domine su vida». VER TAMBIÉN — “TAL VEZ SOY INMUNE” – El presidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca y se quita la mascarilla (+VÍDEO)

El lunes por la noche, Kloots tomo la historia de Instagram para subir un conmovedor vídeo a raíz del tuit de Trump después de que fue dado de alta del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed tras ser admitido el viernes para ser tratado por COVID-19.

«¿¿¿Qué pasa con las personas que perdieron a sus seres queridos?… Tenga algo de clase, decencia, tal vez incluso una pulgada de empatía, señor presidente. No todos tuvieron la suerte de pasar solo 2 días en el hospital. ¡NINGÚN HUMANO DECENTE, SIN EMBARGO, NUESTRO LÍDER, DIRÍA UN COMENTARIO COMO ESTE!» dice Kloots entre lagrimas en el vídeo.

«Estoy sentada aquí en mi casa y honestamente estoy congelada» , dijo la entrenadora fitness. «Realmente ni siquiera puedo moverme. No podía creer lo que leí. Solo tengo que decirles a las más de 208,000 familias que perdieron a un ser querido por esta enfermedad, ustedes saben lo aterrador que puede ser. No todos tienen la suerte de salir del hospital después de dos días”.

«Vimos lo que esta enfermedad puede hacer, ¿adivinen qué? Tenemos miedo. Lo estamos. Todavía lo estoy. Pienso en que si me enfermo tanto como Nick, el pequeño Elvis ya no tendrá a su madre, así que tengo miedo. Y deje que «domine» su vida. Nadie «lo permitirá». Nick no ‘lo dejó’. No fue una elección y dominó su vida, dominó mi vida, dominó la vida de nuestras familias durante 95 días y, como él no lo hizo, afectará mi vida para siempre». Agregó Amanda .

Kloots también pidió a Trump que respete un poco a las familias que han perdido a sus seres queridos a causa de la enfermedad, después de que hizo un alarde de quitarse la máscara en la Casa Blanca para una foto.

Ella dijo: «¡Es más que hiriente y tiene algo de empatía! ¿Por qué te jactas? Siente empatía con los estadounidenses de que eres nuestro líder. Siente algo de empatía con la gente que está sufriendo y en duelo. No es justo».

La viuda también escribió una publicación en su cuenta de Ig haciendo referencia al tema: «Desafortunadamente, no todos tienen la suerte de pasar dos días en el hospital. Lloré junto a mi esposo durante 95 días viendo lo que COVID le hacía a la persona que amo. Es algo de lo que tener miedo».

«Después de ver a la persona que más amas muere de esta enfermedad, nunca dirías lo que dice este tuit. No hay empatía por todas las vidas perdidas. En cambio, se jacta. Es triste. Es hiriente. Es una vergüenza» . Escribió Kloots .

Si bien Cordero falleció el 5 julio después de varias complicaciones pulmonares, Amanda hace referencia que la muerte de su esposo ocurrió una vez que ingreso al hospital en el mes de abril.

“Nick falleció hace tres meses, pero COVID se llevó a mi esposo el 1 de abril, que es hace siete meses. Me di cuenta de que el otro día, Elvis y yo lo perdimos hace siete meses. Una vez que conectó el ventilador, nunca regresó». Dice.

Kloots concluyó su publicación instando a sus seguidores a tomar precauciones en medio de la pandemia en curso. «Por favor, use una máscara. Por favor, continúe tomándose esto en serio».

