La viruela del mono está en aumento en la comunidad LGBTQ. Esto es lo que debes saber

(CNN) — Cualquiera puede contraer la viruela del mono , pero en el último brote, el virus se está propagando predominantemente entre hombres homosexuales y bisexuales. Las autoridades señalaron el lunes que la mayoría de las personas afectadas reportaron cierto nivel de actividad sexual.

Eso no significa que el virus se transmita sexualmente, pero las autoridades dicen que el contacto prolongado de piel con piel es una de las principales formas en que ahora se propaga la viruela del mono.

Viruela del mono (monkeypox): ¿Qué es, cuáles son sus síntomas, cómo se transmite y existe una vacuna? Hasta el lunes por la noche, los datos de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) muestran 1.972 casos probables o confirmados de viruela del mono en Estados Unidos.

A partir de ahora, el riesgo de la viruela del mono es bajo, según los CDC, pero los expertos en salud pública dicen que todavía hay cosas que puedes hacer para protegerte, especialmente si estás en el grupo de personas de mayor riesgo.

Ese grupo incluye hombres que tienen sexo con hombres, particularmente aquellos que han tenido múltiples parejas sexuales en las últimas dos semanas en un área con casos conocidos de viruela del simio.

Cómo se propaga la viruela del mono Escucha los síntomas y dolencias si padeces la viruela del mono 2:12 Los síntomas generalmente comienzan dentro de las tres semanas posteriores a la exposición al virus de la viruela del mono y duran de dos a cuatro semanas.

El virus generalmente desencadena una erupción con lesiones que pueden ser extremadamente dolorosas. El dolor puede incluso ser suficiente para empujar a algunas personas a ir al hospital, pero eso parece ser raro.

La erupción a menudo comienza en la cara y se propaga a otras partes del cuerpo, dicen los CDC. Algunas personas también tendrán fiebre al principio.

Una persona con viruela del mono puede transmitir el virus a otros en cualquier momento hasta que la erupción se haya curado, las costras se hayan caído y tengan una capa fresca de piel en el área afectada.

El virus se transmite principalmente a través del contacto físico cercano de piel con piel, pero también puede propagarse cuando se tocan objetos como sábanas o toallas que pueden haber sido utilizadas por alguien con viruela del mono, así como a través de interacciones cercanas cara a cara como ocurre al besarse.

Este brote es un poco diferente El último brote se ve un poco diferente, según el Dr. Demetre Daskalakis, director de la División de Prevención del VIH/SIDA de los CDC.

La viruela del mono no se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero la mayoría de las personas que la contrajeron en EE.UU. reportaron recientemente algún nivel de actividad sexual, dijo el lunes. Eso puede incluir encuentros con penetración, así como sexo oral.

«Algunas personas han tenido sarpullido en todo el cuerpo o en diferentes partes del cuerpo, pero hay muchas que presentan lesiones genitales y anales como su primera indicación de enfermedad», dijo Daskalakis. «Eso habla de ese contacto cercano y prolongado».

Los países de América Latina donde hay casos confirmados de viruela del mono En teoría, el virus puede transmitirse a través de gotitas respiratorias, dijo, pero los CDC no ven que eso suceda en este brote.

«No puedo probar cuán eficiente es. No parece ser muy eficiente. Así que es más contacto piel con piel, más que contacto cara a cara.

«Pero en la discusión sobre la reducción de daños, es realmente importante decir lo que sabemos y lo que no», afirmó Daskalakis. «Es importante que la gente sepa que no es imposible transmitir la viruela del mono de esa manera para que realmente puedan ajustar el comportamiento según sea necesario».

Fiestas vs. bares Así se detecta el virus que provoca la viruela del mono 3:17 Los científicos todavía están estudiando cómo se está propagando la viruela del mono en este brote, pero dicen que las personas no parecen enfermarse después de, por ejemplo, pasar junto a alguien o darle un abrazo y rozar una lesión en su piel.

«Si es un abrazo que no necesariamente incluye una camiseta, ahí hay un riesgo teórico de transmisión, pero eso no es lo que estamos escuchando en términos de lo que está pasando con nuestros casos, entonces es un riesgo menor. No puedo decir riesgo cero», dijo Daskalakis.

Más bien, es el contacto más prolongado el que parece ser responsable de la mayoría de los casos ahora. «Si me preguntas cuánto tiempo es ‘largo’, no puedo responder a esa pregunta, pero parece que es posible que esto no se transmita con un pincel ligero», dijo Daskalaskis.

Una fiesta de circuito, una gran fiesta de baile que puede atraer a miles de hombres y durar toda una noche o un fin de semana, podría ser una forma de propagación del virus. Bailar sin camisa en una fiesta que tiene buena ventilación, sin interactuar con alguien que tiene lesiones visibles, es probablemente de bajo riesgo. Si hay una fiesta posterior que lleva al sexo, eso es mucho más arriesgado.

En espacios cerrados como cuartos traseros, saunas o clubes sexuales, o en fiestas sexuales donde a menudo hay contacto anónimo con múltiples parejas, puede haber una mayor probabilidad de propagar la viruela del mono, dice el CDC.

Un típico bar gay donde la gente va a pasar el rato es diferente.

«Socializar es parte de lo que hacen [las personas LGBTQ]. Así que no creo que sea algo que detengamos. Es importante tener conciencia de cómo se transmite la viruela del mono y ser consciente de su propio riesgo y cómo mitigar ese riesgo», indicó Daskalakis.

Cómo protegerse contra la viruela del mono Los investigadores también investigan si el virus puede ser transmitido por alguien que no tiene síntomas o a través del semen, los fluidos vaginales y la materia fecal, según los CDC.

El CDC dice que usar un condón puede ayudar, pero por sí solo, probablemente no protegerá contra la propagación de la viruela del mono. Sin embargo, la agencia aún enfatiza que los condones pueden prevenir otras infecciones de transmisión sexual.

Existe una vacuna para proteger contra la viruela del mono, pero la demanda supera con creces la oferta.

Una cosa que las personas pueden hacer para protegerse hasta que mejore el suministro es evitar el contacto con personas que están claramente infectadas, especialmente el contacto cercano cara a cara, como besarse.

«No quieres este» virus: hombre de California con viruela del mono insta a otros a vacunarse «De acuerdo con nuestra guía de reducción de daños, pensar en reducir el número de parejas, tratando potencialmente de evitar los contactos anónimos, termina siendo inteligente desde la perspectiva de disminuir el riesgo de exposición», explicó Daskalakis.

El CDC dice que las personas podrían querer reducir el contacto con la piel tanto como sea posible al tener relaciones sexuales con la ropa puesta o después de cubrir las áreas donde está presente la erupción.

Si elige tener relaciones sexuales con alguien que tiene viruela del mono o que podría haber estado expuesto a ella, hable sobre el virus con anticipación.

Los funcionarios también dicen que hay que tener en cuenta que su consejo podría cambiar a medida que los científicos aprendan más. Puede cambiar si la viruela del mono comienza a propagarse a través de otro contacto, como cuando las personas viven juntas en lugares como refugios para personas sin hogar o cuando las personas practican deportes de contacto total.

«Creo que lo más importante es que es tener conciencia y cierto nivel de preocupación por algunas de estas cosas, pero no es parálisis», dijo Daskalakis. «Hablando de manera realista, el contacto piel con piel de cualquier variedad teóricamente puede transmitir la viruela del mono, pero lo que estamos viendo es que tienes que esforzarte un poco». Viruela del Mono

