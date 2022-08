«La viruela del mono es altamente contagiosa», alertan médicos y piden control en aeropuertos

Entornointeligente.com /

El Colegio Médico de Bolivia y el Sindicato Médico Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) La Paz señalaron que la viruela del mono no es letal, pero si altamente contagiosa que pueden provocar complicaciones médicas sobre todo en pacientes con inmunodeficiencias y agravar su cuadro de salud. Los galenos piden al Gobierno que se refuercen los controles sanitarios sobre todo en aeropuertos para evitar la propagación del virus. El lunes, el ministro de Salud, Jeyson Auza confirmó el primer caso de viruela del mono en Santa Cruz en un paciente de 38 años y cuatro casos sospechosos. Las autoridades sanitarias informaron que se activó un bloqueo epidemiológico en esa ciudad para contener el virus. El representante del Sirmes La Paz, Fernando Romero, explicó a la ANF que la viruela del mono se contagia por contacto directo o indirecto a través de secreciones de una persona infectada. Remarcó que entre las complicaciones de la viruela del mono incluyen infecciones de la piel, neumonía, infecciones oculares que pueden provocar la pérdida de la visión. «La viruela del mono ya está en el país, es una enfermedad altamente contagiosa que puede generar problemas en la visión y causar ceguera porque se genera una lesión ocular, también puede producir lesiones muy serias en la piel. Es más grave para los pacientes inmunodeprimidos porque puede complicar su salud, como los pacientes renales, hipertensos o oncológicos», agregó. Romero pidió a la población estar alerta ante erupciones «raras» en la piel, específicamente en aquellos casos que presenten ampollas de gran volumen. «Debemos estar atentos a cualquier erupción rara que tengamos en la piel, eso ya debe ser motivo para buscar atención», alertó a tiempo de remarcar que la viruela del mono es una enfermedad nueva en el país y que no tiene tratamiento. Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, señaló que las autoridades deben extremar los controles médicos en aeropuertos. «Hay que refirmar los controles en los aeropuertos para ver dónde y cuándo ingresan los pacientes, hay que ampliar la revisión, saber el lugar de procedencia y evitar medidas precarias y obsoletas que se limitan a una simple toma de temperatura. Preocupa los contagios, por tanto se debe hacer un correcto estudio y seguimiento se debe saber cuándo y dónde ha ingresado el paciente cero, además de tener mayor precisión en los aeropuertos», agregó. Remarcó que la viruela del mono «se contagia por los fómites, los fómites son las secreciones que podemos tener nosotros, por lo tanto, al estar en contacto con un paciente con la viruela del mono solo con el rascado puede llevar el virus a la mano del otro y esa persona contraer el contagio de una forma rápida, es como la varicela». Lamentó que la reacción «lenta» del Ministerio de Salud tras confirmarse el primer caso de viruela en la capital oriental. «La muestra de la ineficiencia del Ministerio de Salud es que recién están buscando el paciente cero, cuando ese paciente ya debería estar en este momento con todas las medidas precautorias (…). Hoy día ese paciente cero puede estar rondando todas las calles de Santa Cruz, por lo tanto, tenemos un ministerio que perdió la credibilidad», criticó. Larrea y Romero coinciden que los médicos no tienen los insumos ni la infraestructura sanitaria para atender un brote de la viruela del mono. «Como médicos lo que tenemos que hacer es estar al pie del cañón, sin indumentarias, sin nada, ese es el ministerio que tenemos, lo que pedimos a los colegas es activar nuestros mecanismos de defensa, protegernos los profesionales con lo que tenemos o comprarnos las indumentarias necesarias», dijo Larrea. Mientras que Romero manifestó que su sector está «indefenso» y sin los insumos de bioseguridad adecuados para atender este tipo de enfermedades. «Estamos desguarnecidos, el sistema de salud se tiene que dar modos para afrontar estas enfermedades», indicó. Paciente cero La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro reveló este martes que supuestamente el paciente cero salió de territorio nacional rumbo a Canadá. Aclaró que esa situación sigue en investigación. «El paciente cero al parecer ha salido del país y se ha vuelto a Canadá, estamos haciendo la investigación a partir de los contactos del caso índice», afirmó. Castro, en una entrevista con el programa Contacto Abierto, señaló que en Cochabamba se reportó un caso sospechoso de viruela del mono. Se esperan los resultados del laboratorio para descartar por confirmar el virus en ese departamento.

