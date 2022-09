La Vinotinto jugará amistoso con Emiratos Árabes

Entornointeligente.com /

La Vinotinto disputará un encuentro amistoso contra la selección de Emiratos Árabes, el próximo 27 de septiembre en Austria, en un partido correspondiente a una nueva fecha FIFA.

El partido ante Emiratos fue anunciado por la asociación de fútbol de ese país en sus redes sociales. La selección nacional todavía espera concretar el segundo encuentro amistoso, de esta fecha oficial.

Este será el tercer compromiso de Venezuela en las últimas cuatro fechas FIFA que han sido disputadas en los últimos dos meses. Ya había derrotado 1-0 a Malta y 1-0 a Arabia Saudita.

Here is our National Team program for the upcoming competitions .. #UAEFA pic.twitter.com/yWhSCCELWM

— UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) September 8, 2022

Emiratos Árabes Unidos terminó tercero del Grupo A de la Eliminatoria Mundialista de Asia, con 12 puntos, tras tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. en el Ranking FIFA, se ubica en el puesto 69.

