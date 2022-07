La Vinotinto femenina se medirá este viernes a Perú en la Copa América

Entornointeligente.com /

La selección femenina de fútbol de Venezuela jugará este viernes a las 8:00 p.m. ante Perú en su segunda presentación en la Copa América que se desarrolla en Colombia.

Las dirigidas por Pamela Conti tienen el objetivo de sumar completo para acercarse más a la clasificación, luego de superar 1×0 a Uruguay en su debut que la deja en el segundo lugar del Grupo B que lidera Brasil con seis. Las peruanas aún no tienen puntos.

La Vinotinto se enfocó en mejorar la definición tras lo mostrado ante las charrúas, «como dice la profe, hay partidos en los que no vamos a hacer siete goles, pero con un solo gol también tenemos tres puntos. Contra Perú, que sabemos que no va a ser un rival fácil, esperemos poder concretar goles, no complicarnos a la hora de definir y sé que tenemos una buena selección para estar para grandes cosas», dijo Ysaura Viso a AS Colombia.

Por su parte, Deyna Castellanos, la autora del único gol que contabiliza el equipo en el torneo, está segura que pueden aumentar el nivel, «aparte de lo unido que está el grupo, la fortaleza es que ofensivamente tenemos un equipo muy versátil y muy bueno. Podemos tomar ventajas con nuestro ataque», apuntó.

Conti está consciente de la deficiencia que mostraron al ataque, pero ya sin la ansiedad del debut podrán pensar con más claridad. La DT aprovechó la fecha libre para presenciar los partidos de sus próximos rivales.

Las venezolana deben aprovechar el golpe anímico que supuso la derrota por goleada 4×0 de Perú ante Argentina y sumar otros tres puntos para encarar los juegos contra Brasil y las albicelestes.

¡ℝ𝕖𝕘𝕣𝕖𝕤𝕒𝕞𝕠𝕤 𝕒 𝕝𝕒 𝕔𝕒𝕟𝕔𝕙𝕒! 💪🏻

Seguimos con 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨. 🇻🇪

🗓️ Viernes 15/07 vs Perú ⏰ 8:00 p.m. (hora Venezuela) 🏟️ Estadio Centenario de Armenia 📺 La Tele Tuya (TLT) #VinotintoFemenina pic.twitter.com/Z3SE1M85t4

— Vinotinto Femenina (@FemeninoFVF) July 14, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/ DB1cHh033LHKn1pwrCfbdG

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

Lea También: Yulimar Rojas inicia este sábado su actuación en el Mundial de Atletismo Delegación de Bolívar sumó experiencia en el Nacional Cadete y Junior de Ajedrez

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com