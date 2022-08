La vida y carrera de Anne Heche, una actriz con altibajos que luchó por mantenerse en pie: sus películas y sus parejas

Entornointeligente.com /

(CNN) — La actriz Anne Heche, con muerte cerebral tras un feroz accidente automovilístico, saltó a la fama en la década de 1980 en «Another World». Su larga trayectoria ha estado marcada por altibajos públicos y su lucha por mantener una actitud positiva.

Heche se volvió una figura conocida a partir de su participación en la telenovela «Another World», en la que interpretó el papel doble de las gemelas Vicky Hudson y Marley Love entre 1987 y 1991.

Su trabajó le valió un Daytime Emmy y fue el puntapié para la participación en películas como «Donnie Brasco», «Six Days, Seven Nights» y «Wag the Dog».

En años más recientes, Heche ha aparecido en programas de televisión como «The Brave», «Quantico» y «Chicago PD».

Anne Heche y Ellen DeGeneres, una relación de alto perfil Sin embargo, fue su relación romántica de alto perfil con Ellen DeGeneres a fines de la década de 1990 lo que la puso realmente bajo el foco de la atención pública.

publicidad «Ellen es para mí la encarnación de lo masculino y lo femenino. Creo que por eso nuestras energías conectaron tan rápida y fácilmente, porque siempre he sentido en mi ser que soy tanto masculino como femenino», decía la actriz sobre su entonces pareja.

Heche y DeGeneres fueron consideradas una de las primeras parejas poderosas de lesbianas de Hollywood. Se separaron tras tres años y medio de relación, que según Heche tuvieron consecuencias negativas para su carrera.

En una entrevista de 2021 con Page Six, la actriz dijo que sintió que la habían puesto «en la lista negra» tras hacer pública su relación.

«No hice película de estudio durante 10 años», recordó Heche, que salió con DeGeneres de 1997 a 2000.

Sin embargo, eventualmente pudo recuperarse tanto a nivel profesional como personal.

Apareció en numerosos programas de televisión y se casó con el camarógrafo Coleman Laffoon, con quien estuvo ocho años y tuvo un hijo. También tuvo otro hijo con su coprotagonista de «Men In Trees», James Tupper.

Tras el accidente, Tupper fue el autor de uno de los muchos mensajes públicos de apoyo a la actriz, a la quien calificó como una «encantadora mujer, actriz y madre».

Una vida de altibajos y esperanza La actriz habló abiertamente sobre sus batallas de salud mental.

«Aunque estuve en terapia durante años, nunca le dije a nadie que tenía otra personalidad. Nunca le dije a nadie que oía voces y que hablaba con Dios. Nunca le dije a nadie nada de eso», explicó al respecto.

En sus memorias de 2001, «Call me Crazy», contó que había sido víctima de abuso sexual cuando era niña.

En el año 2000 la hospitalizaron luego de que la encontraran tocando la puerta en la casa de un extraño en la California rural y comportándose de manera errática.

«Estaba en el amargo, amargo final. Estaba lista para dejar este planeta en mi nave espacial», dijo.

Un accidente automovilístico en 2022 la dejó en coma con quemaduras graves.

Anne Heche tuvo una vida de altibajos públicos. Pero a pesar de sus luchas brilló en la pantalla y luchó por mantener una actitud positiva.

«Siempre he querido sanar mi vida. Siempre he querido ver el lado bueno de la vida. Siempre he querido ver lo bueno en todo lo que me ha pasado. Y estoy… no podría estar más feliz con quien soy ahora mismo. No podría estar más feliz con lo que he sido capaz de lograr en mi vida», dijo la actriz.

