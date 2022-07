La vida después de la Ley Fintech: Oyster y su apuesta por la infraestructura de pagos

Entornointeligente.com /

¿Hay vida después de la Ley Fintech? Para la plataforma Oyster la respuesta es sí, pues pese a que las decisiones regulatorias la dejaron en una situación complicada, ahora todas sus baterías están enfocadas a su nicho de especialización, que es el desarrollo de infraestructura para pagos empresariales.

Hace algunas semanas, la firma anunció que dejaría de ofrecer su servicio de débito y manejo de fondos de pago electrónico, para lo cual se colgaba de la firma Cacao Paycard, entidad responsable de la administración de las cuentas abiertas a nombre de Oyster, y de otras plataformas más, pero que no obtuvo su autorización como Institución de Fondos de Pago Electrónico.

En entrevista, Vilash Poovala, director general de esta Oyster, calificó como desafortunado el rechazo regulatorio para operar bajo la ley fintech a la plataforma Cacao Paycard , lo cual impulsó la decisión de la firma que encabeza para explotar la experiencia de sus directivos en materia de desarrollo de infraestructura de pagos.

«Creemos que es muy desafortunado que la licencia de débito de Cacao no haya sido aprobada y, como resultado, nosotros decidimos continuar enfocándonos solo en la parte de infraestructura (de pagos), que es lo que están usando las empresas», detalló Poovala.

Cacao Paycard tenía la intención de ser aprobada para operar bajo la Ley Fintech; sin embargo, el modelo que proporcionaba de Fintech as a Services (FaaS), donde otras plataformas, como Oyster, se colgaban de su operación para ofrecer servicios de fondos de pago electrónico, no fue bien visto por el regulador y por ende, no fue autorizada.

En este escenario, Cacao Paycard fue adquirida por la brasileña Dock, para enfocarse en soluciones de procesamiento de tarjetas en México y así iniciar la etapa de esta firma en el país.

Ante el rechazo a Cacao Paycard, Oyster optó por no ir más en el camino de ofrecer servicios de débito o de fondos de pago electrónico, por lo que a finales de mayo cerró todas las cuentas y tarjetas de débito Mastercard que administraba, tanto físicas como digitales, para así centrarse solamente en el desarrollo de infraestructura de pagos.

Después de esta decisión, Poovala explicó a este medio que al tener un alta especialización en materia de pagos se apostó para centrarse en el desarrollo de infraestructura, pues tanto él como Gabriel León, el otro cofundador de Oyster, cuentan con amplía experiencia en este rubro al haber estado en proyectos como PayPal, PayU, Amazon, Visa, Payclip, entre otros.

«Probablemente nosotros conocemos los pagos mejor que cualquier otra firma en México. Desde el principio, hemos trabajado en construir la mejor infraestructura de pagos donde las empresas se sientan respaldadas para enviar y cobrar su dinero. En otras palabras, siempre hemos querido facilitar la adquisición de pagos comerciales», indicó Poovala.

El directivo de Oyster reconoció que en México, las empresas requieren soluciones de infraestructura de pago, para mejorar su flujo especialmente en un entorno donde también el comercio electrónico ha crecido de manera exponencial.

«Queremos que tanto fintechs como empresas básicamente sepan que podemos ayudarlos a aceptar pagos, podemos ayudarlos a mover dinero y comprender cómo evoluciona y se mueve el dinero en sus empresas, para que tomen mejores decisiones», destacó Poovala.

Innovación, con riesgo inherente El directivo de Oyster lamentó que se le haya cerrado el camino a un modelo como el de Cacao Paycard, pues para él, se creaba innovación al permitir la entrada a más empresas que buscaban dar soluciones de fondos de pago electrónico; sin embargo, reconoció que la autoridad actuó conforme a los riesgos percibidos de este tipo de esquemas de negocio.

«Los reguladores en México están manejando la innovación con riesgo, y creo que está bien porque solo a través de este tipo de experimentaciones es cuando las cosas se vuelven mejores», detalló Poovala y añadió que espera que los bancos comiencen a ofrecer modelos a empresas involucradas en las finanzas, para poder usar su infraestructura y así ofrecer más innovaciones al mercado, lo que se conoce como el banking as a service (BaaS).

En el inicio de esta nueva etapa para Oyster, Poovala acotó que pese a no buscar nuevo capital, los inversionistas de la firma ven con buenos ojos su enfoque total en el desarrollo de infraestructura para pagos.

«Este modelo de negocio muestra claramente cómo la infraestructura tiene un enorme potencial de crecimiento en el mercado y nos separa de otros jugadores que se centran en la infraestructura pero para la emisión de tarjetas. En realidad, nadie se está enfocando realmente en construir una infraestructura como facilitador de pagos», detalló.

Hasta la fecha, Oyster ha recaudado un total de 14 millones de dólares, que concretó en septiembre del 2020 al anunciar el cierre de su ronda semilla, donde participaron fondos como Monashees, SV Latam Capital, entre otros.

Según Poovala, de momento Oyster no se encuentra en un nuevo levantamiento de capital; sin embargo, busca tener más penetración en el mercado en materia de soluciones de pago.

