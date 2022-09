Entornointeligente.com /

Martes, 06 de septiembre de 2022.- La vida, a veces, se disfraza de sorpresas. Yo le quitaría, el a veces y le colocaría, casi siempre. Las cosas, el diario vivir, el día a día, la rutina, madrina de lo inesperado, solo espera que nos acostumbremos a ella para clavarnos el mordisco de lo que menos imaginábamos, de lo que menos esperamos. En plena yugular, no tengan la menor duda. Fácil nos amañamos a los eventos que nos favorecen, a los que cumplen con nuestras expectativas, con nuestros sueños más profundos, con nuestros deseos, los que no le hemos contado a nadie, ni siquiera a nuestros allegados más íntimos. Navegamos a placer en aguas conocidas, a pesar de que ocasionalmente se tornen tormentosas, cuando nos conducen al puerto deseado, soñado, aspirado, y que por más que haya dudas, pensamos, no, no, no, no pensamos, estamos convencidos, que nos los merecemos. Y ahí está la vida, esperándonos a la vuelta de la esquina, con un manojo de eventos inesperados, que pueden cambiar y cambian todo en menos de un segundo. Disfrutemos nuestros caminos específicos, con o sin sueños revelados, con o sin tormentas manejables. Preparémonos para los cambios sorpresivos que esa loca, llamada vida, puede traernos en cualquier momento y sigamos luchando y disfrutando del tiempo que se nos otorga.

