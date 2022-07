La victoria que vale hoy un homenaje de Eduardo Chozas en El Granon: «Iba muerto, pensé que me pillaban»

Entornointeligente.com /

F ue el primer gran ídolo del Col del Granon . Fue en 1986 cuando Eduardo Chozas dio una gran alegía al ciclismo espaáol coronando, si que las cámaras casi lo mostraran, el coloso francés. «Recuerdo con mucho cariáo esa victoria. Fue algo épico «, recordaba en Radio MARCA este miércoles.

En Francia, el Tour le ha brindado un homenaje el día que el pelotón regresa a donde él brilló. «Va a ser una etapa preciosa. La mía fue algo increíble porque pedaleaba un poco a ciegas. No sabía cuánta diferencia tenía sobre el resto. Sabía que iba bien, pero no si me daba para ganar. Al final iba tan tan cansado que pensaba que me iban a coger y me iba a quedar sin la victoria. Sufrí mucho», rememora desde el país galo.

Lo consiguió a lo grande. «Me metí en una fuga después de ver mil ataques. H ubo palos por todos los sitios. Estuve desde el inicio del día en solitario. Ganar en el Tour es muy difícil y yo lo conseguí de la única manera que podía «, expone alguien que ejerce como comentarista de Eurosport y que hace dos aáos sufrío un trasplante de médica. La familia ciclista se unió a través de MARCA para apoyarle con un #FuerzaChozas.

Esperando la victoria espaáola Para Chozas , que vivirá la jornada desde la línea de meta, en este Tour sólo puede ganar un espaáol si hace como él: «Este martes, Luisle lo tuvo muy cerca. Fue una pena. Creo que los espaáoles tienen que intentarlo así, con una escapada, para buscar la victoria. Eso sí, luego tenemos otra batalla por la general donde está Enric. Ojalá podamos triunfar con algunas de las dos «. Este miércoles, el Tour recuerda a Chozas y su increíble gesta.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com