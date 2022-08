La venezolana Michelle Lewin ¡está embarazada! (+video)

Entornointeligente.com /

Cómo reconoce la propia Michelle Lewin, este embarazo es algo que tanto ella como su esposo, Jimmy Lewin, estaban deseando desde hace mucho tiempo. Un proceso que no ha sido fácil, especialmente por los graves problemas de salud que atravesó su esposo en los últimos tiempos.

La pareja de la venezolana sufrió una falla hepática y renal aguda e insuficiencia cardíaca con aneurisma de aorta ascendente, por lo que tuvo que ser ingresado de emergencia y sometido a varias operaciones para salvar su vida.

El experto en fitness pasó dos veces por quirófano en menos de seis meses el pasado año.

Durante este duro proceso de recuperación, Michelle no se separó de su compañero de vida y de trabajo ni un solo instante.

«Su salud está excelente. Se ha recuperado al 100%. Tuvo una reunión con la nefróloga y le dijo que era la última vez que se veían», nos comenta la entrenadora sobre el estado de salud de Jimmy.

Tras este gran susto, parece que nuevamente la vida les sonríe, y ahora ambos se encuentran muy ilusionados en la dulce espera de su primer bebé.

¡Muchas felicidades por tu embarazo! ¿De cuántas semanas estás y cómo te estás sintiendo?

Muchísimas gracias. Ahora estoy en la semana 18. Probablemente debería decir que he estado vomitando todos los días, pero sinceramente, si no fuera porque mi periodo dejó de venir y mi barriga creció un poco, no sabría que estaba embarazada.

¿Cómo te enteraste de la noticia y cómo la compartiste con tu esposo?

Mi menstruación nunca ha sido muy regular en mi vida, y que se me retrase unas semanas o se me adelante ha sido muy normal para mí. Pero cuando fui a Venezuela hace un par de meses, me contagié de covid en el vuelo. Entonces, al día siguiente de mi llegada, fui a hacerme una segunda prueba de covid y pensé que también podría hacerme una prueba de embarazo mientras estaba allí. ¡Y dio positivo en ambas pruebas! Le dije a Jimmy [que la prueba era positiva] y él tenía emociones encontradas ya que tengo esta historia con el período irregular y muchas veces he sospechado que podría estar embarazada, y honestamente [yo] también tenía dudas. Afortunadamente tengo mi tío es ginecoobstetra en Venezuela y fuimos a su clínica e hicimos una ecografía, y ahí estaba. ¡Con latidos y todo! Ese sin duda fue un gran momento y ambos quedamos en shock.

¿Ya saben el sexo del bebé?

Eso será emocionante. Estamos bastante seguros de que es un niño ya que es más grande que el promedio del tiempo que tiene.

Esta sin duda es una noticia de absoluta felicidad después de una etapa dura en sus vidas. ¿Cómo está la salud de Jimmy? ¿Ya está recuperado? ¡Lo vemos muy bien!

Su salud esta excelente. Se ha recuperado al 100%. Ayer tuvo una reunión con la nefróloga y le dijo que era la última vez que se veían. Y su corazón está muy bien recuperado, el hígado está completamente recuperado, su riñón está como si jamás hubiese tenido que pasar por diálisis; algo que supuestamente nunca pasa con un riñón que ha fallado. Así que es un milagro.

¿Se podría decir que este bebé es la luz al final del túnel? ¿Comienza una nueva etapa en sus vidas?

Esto [el embarazo] es lo que queríamos desde hace muchos años, algo que no fue nada fácil para serte honesta. Sobre todo porque Jimmy estuvo muy cerca de que no sobreviviría. Esta definitivamente es la luz en el túnel.

¿Qué enseñanzas sacan después de todas las idas y venidas al hospital y los largos procesos de recuperación?

Nada está por sentado. Lo que tienes ahora puede que no lo tengas mañana. Es demasiado fácil no apreciar cosas insignificantes como el levantarse por la mañana, estar con tus seres queridos con salud, el poder de respirar o caminar, disfrutar todo lo que te ofrece la vida, y a veces, uno no se da cuenta de lo afortunado que somos hasta que es demasiado tarde.

Suena tan cliché, y no culpo a nadie por aburrirse escuchándolo una y otra vez. Es casi imposible de entender antes de que sea demasiado tarde. Algo sí te puedo decir, estoy segura que todo lo que pasa en nuestras vidas no es casualidad, todo tiene un propósito y son pruebas de Dios que él nos pone para entender, cambiar y rendirse.

Por que algo que aprendi es que cuando sueltas y se lo dejas a la voluntad de Dios, el Señor se encargara. Jimmy logró salir de estas, 30 médicos no creían en él y hoy en día lo ven y se ríen. Lo han llamado un verdadero milagro.

Ahora centrémonos en tu embarazo, ¿cómo has adaptado tu rutina de ejercicio y alimentación a esta nueva etapa?

Comer sano y hacer ejercicio es un estilo de vida para mí, por lo que no he tenido ningún problema en no salirme por completo de esa rutina. Ciertamente, mi entrenamiento sí ha cambiado. Soy más cuidadosa a la hora de hacer ejercicios entrenando con menos pesos de lo normal, siempre escuchando mi cuerpo. Con respecto a la alimentación, honestamente no he tenido antojos locos, hasta ahora son muy normales. Y cuando [email protected] le da por comer, se inclina más por los carbohidratos que por dulces, así que siempre lo complazco.

¿Qué expectativas tienes de la maternidad?

Bueno, es mi primera vez en este proceso tan maravilloso que toda mujer sueña, así que como buena piscis me la paso soñando e imaginándome que dentro de 5 meses tendré a mi bebé en mis brazos; y mi esposo y yo tenemos una gran ventaja que es que los dos trabajamos desde casa. Ya hemos discutido cómo lo haremos y quién se levantará en la noche y quién hará los deberes en la mañana. Pero pronto descubriremos cómo funcionará eso en la práctica y no en la teoría. Sin embargo, mi objetivo es ser la mejor madre que pueda ser y estoy segura de que Jimmy será un padre increíble.

¿Te han dado algún consejo otras mamás que te esté siendo útil antes de la llegada de tu bebé?

Si escuchas a otras parejas, lo primero que te dicen es «prepárense, sus vidas van a cambiar», o «aprovechen para dormir ahora que eso se acabara», etc, etc. Al principio estaba escuchando a todo el mundo. Pero últimamente tengo un problema para seguir escuchando más información.

Dependiendo de con quién hables, hay muchísimas opiniones sobre cómo criar a un bebé y cómo ser una buena madre. En estos momentos de mi vida me siento preparada y créeme que voy a dar lo mejor de mí para criar a este bebé con mucho amor.

¿Qué aprendiste de tu mamá que vayas a poner en práctica ahora?

Un montón de cosas. Entre ellas, ser una guerrera porque siendo madre soltera de tres hijos, nunca nos abandonó y nos protegió sobre todas las cosas.

Por último, ¿cómo crees pasarás tu cultura y tradiciones venezolanas a tu bebé?

Criaré a mi bebé lo más venezolano que pueda. Venezuela tiene una cultura fantástica con tradiciones maravillosas. Todo eso serán implementado y enseñado a pesar de que vivimos en Miami.

Aunque están muy lejos [la cultura y tradiciones venezolanas] de la cultura y tradiciones vikingas suecas con las que mi esposo seguramente criará a nuestro bebé. El resultado de este contraste y mezcla será bastante interesante, ¡pobre bebé tendrá una mamá hablándole español y un papa hablándole sueco!

