LA  VACUNA CONTRA EL COVID-19 | Por: José Antonio Román

«Hay dos formas de ver la vida: una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro» Albert Einstein

«A ver si con la vacuna ya termina todo esto». Estamos cansados de vivir con miedo y poder salir a la calle con tranquilidad. Por ello, el hallazgo de una vacuna contra el Covid-19 que ponga fin a la crisis es una esperanza con la que soñamos.

Actualmente hay más de 150 candidatas en desarrollo, por lo que es posible que aparezca una efectiva como para disminuir el número de contagios. No hay garantías que sea en un futuro cercano. Lamentablemente, si algo podemos estar seguros es que el virus vino para quedarse- ya lo he repetido-.

No podemos esperar que en lo que falta del año exista la vacuna o tratamiento efectivo y podría crear falsas expectativas. No dudo que las vacunas han sido un gran logro para la humanidad y ha sido un gran avance y la mejor forma de prevenir y reducir las enfermedades infecciosas. Ejemplos, Viruela erradicada, Poliomielitis controlada, sarampión, Fiebre Amarilla, para las cuales hay excelentes vacunas. Una vacuna se podría como»

Cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos, parece fácil, pero a la hora de ponerlo aprueba es un proceso algo complejo. Tenemos que ser realistas y no esperar que aparezca una vacuna milagrosa y debemos tener en cuenta lo siguiente: el proceso no es rápido, tiene que proteger a humanos, prever efectos adversos, producción en gran escala, distribución de la vacuna, de nada sirve tener una vacuna si no llega al usuario final. Debemos respetar caer en exceso de confianza y contemplar todos los posibles escenarios.

Actualmente están en prueba al menos 29 vacunas en múltiples ensayos en humanos (…) que se efectúan simultáneamente. Entre estos, seis vacunas se están probando en siete ensayos en fase tres. Tres Chinas, una en el Reino Unido y dos en USA. Algunas vacunas han experimentado reacciones adversas en por lo menos en uno de sus voluntarios y están en pausa. Por último es importante recordar hasta que la pandemia no remita, es de vital importancia respetar las medidas de protección sanitarias básicas que realmente funcionan para evitar contagios: Las tres M: Mascarilla 100%, el uso correcto, en la calle y trabajo, Mantener la distancia social, Manos, lavado frecuente con agua y jabón. Si realizamos estas sencillas medidas, la posibilidad de contagio disminuye. Recordemos que todo indica que esto va para rato. Es importante informar que ninguna vacuna ha sido calificada, por tanto NO PRESTARSE como conejillo de indias.

A la vacuna le falta tiempo, quizás para mediados de 2021 y con suerte. Dios que nos mire con ojos de piedad-

