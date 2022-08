La UNELLEZ y la corrupción como modelo de gobernabilidad, por Robert Alvarado @robertveraz

Entornointeligente.com /

En torno al reciente cambio de «rectores» en la UNELLEZ surgieron un sinfín de circunstancias, muchas de ellas, en opinión de entendidos, revisten carácter delictivo, una muestra: repentinamente se perdieron unos animales (ganado) y se habló de robo. Pues bien, ahora parece que las cosas son al revés de lo que acusan al rector José Alfredo Ureña, del robo. ¡Qué dicen ahora? Que Ureña vendió los animales con autorización del Consejo Directivo Universitario y del Tribunal que llevaba el caso del robo, que le pagaron con un cheque a nombre de la UNELLEZ y lo enteró en la caja de la Universidad, y que con esa plata estaba realizando mantenimiento de la institución. Lo cierto es que los animales se desaparecieron, ¿robo o venta? Muchos opinan se inclinan por lo primero y que para remendar el capote inventaron lo de la venta, en ambos casos ni siquiera guardaron las formas.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Sobran evidencias sobre algunos hechos, como que la Oficina de personal maneja una nómina fantasma de activistas del PSUV y de los hermanos Chávez, quienes utilizan la UNELLEZ como el último bastión que les quedó en Barinas después de perder la gobernación y por eso cambiaron al anterior Jefe de Recursos Humanos; que el rector anterior a Ureña, Alberto Quintero, si recibió una donación de un rebaño de ganado tipo F1 y en vez de enviarlo al módulo Fernando Corrales, los mandó para su finca y que también existe una corrupción académica que Ureña quiso controlar de venta de títulos y falsificación de notas en las oficinas de Admisión y Registro Estudiantil, ingresó de profesores sin credenciales, aunque con esto último Ureña estaría muy de acuerdo y en ese sentido hay casos concretos propiciados por él. Pese a este último detallito, hubo una presión de los hermanos Chávez sobre la Ministra para que destituyera al Jefe de Recursos Humanos y nombrara una persona de su confianza, en lo que aparenta ser una guerra interna entre sectores del PSUV y la macolla de los hermanos del difunto eterno en Barinas.

Así como los antes narrados, hay muchos asuntos turbios que se han venido acumulando y deteriorando a la UNELLEZ, física, humana, académica y moralmente. Se deben aclarar estas situaciones y denunciar la intervención cada vez más descarada e interesada del estamento político, por no decir los hermanos Chávez por un lado y, por el otro, capitostes del PSUV que no comulgan con ellos. Las fuerzas vivas, la sociedad de los Llanos Occidentales y las propias reservas estudiantiles, de profesores y de empleados que aún quedan en esa deteriorada institución deben elevar su voz y denunciar lo que está sucediendo en la UNELLEZ desde su intervención hace ya 20 años, han sido 20 años de usurpación, corrupción, abuso político, degeneración del modelo experimental de la «Universidad que Siembra» y expoliación de una institución que se fundó y creció hasta el año 2000 con calidad y realización de su modelo experimental. ¿Por qué los sectores responsables de Barinas, de Guanare, San Carlos y San Fernando no elevan su voz de protesta? ¿Por qué tanta pasividad de los gremios? ¿Qué dicen los voceros políticos, sociales y culturales?

Cualquier información o sugerencia por [email protected] [email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-1574645 y además pueden leer esta columna en mí página Web: https://robertveraz4.webnode.es/ y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com