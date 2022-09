La UE debatirá la limitación del precio del gas ruso en medio de la crisis energética

Entornointeligente.com /

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el pasado viernes que «ha llegado la hora que se ponga un límite a los precios del gas ruso suministrado por gasoductos a Europa»

Los países miembros de la UE celebrarán este viernes en Bruselas un Consejo de Energía extraordinario para debatir la seguridad del suministro energético en el bloque comunitario, incluida la imposición de un tope de precios al gas ruso.

Se espera que los ministros de la UE se reúnan esta jornada para considerar opciones que incluyen un tope de precios para el gas importado, así como para el gas utilizado para producir electricidad. Otra opción es reducir el costo de la electricidad producida en las plantas de gas de la UE, que generalmente establecen los precios de la electricidad en Europa, según un borrador de documento visto por Reuters.

En medio de las preocupaciones, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , declaró el pasado viernes que «ha llegado la hora que se ponga un límite a los precios del gas ruso suministrado por gasoductos a Europa», precisando que la medida sería planteada, probablemente, a nivel comunitario.

Sin embargo, varias fuentes europeas han expresado su escepticismo en los últimos días sobre la posibilidad de que la cuestión se discuta seriamente en el consejo especial. Señalaron la diversidad de opiniones entre los Estados miembros e incluso expresaron sus dudas de que la mayoría de ellos apoyara la medida ahora, ya que todavía no está claro el mecanismo y lo que podría conllevar.

Bélgica ha asegurado no estar de acuerdo con que se limite el precio del gas ruso únicamente, ya que se trata de una decisión «puramente política», y señala que debería introducirse un límite de precio para todo el gas importado, según declaró el primer ministro belga, Alexander de Croo, en una entrevista con el periódico Político publicada este jueves.

Por su parte, el titular de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, señaló que la introducción de un tope al combustible azul ruso figura entre las posibles soluciones para bajar su precio. Sin embargo, admitió que el proceso para aplicar tal iniciativa sería «complicado».

En opinión del director ejecutivo de la empresa energética italiana Enel, Francesco Starace, las limitaciones deberían imponerse «no tanto al precio del gas sino a la volatilidad del índice TTF [mercado neerlandés]». «Este índice ha empezado a considerarse de riesgo geopolítico y no tiene nada que ver con el precio del gas», afirmó este sábado Starace en el foro económico Ambrosetti, citado por Il Sole 24 ole.

«No suministraremos nada a nadie» El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este miércoles que Rusia no suministrará sus recursos a otras naciones si esto contradice sus intereses económicos. «Hay obligaciones contractuales, contratos de suministro. ¿Va a haber alguna decisión política que contradiga los contratos? Sencillamente, no los honraremos. No suministraremos nada en absoluto si va en contra de nuestros intereses, en este caso, económicos. «No suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón, ni combustible, ni nada», destacó el mandatario en el marco del VII Foro Económico Oriental.

Asimismo, Putin subrayó que quienes tratan de imponer algo a Rusia «no están en condiciones de dictar su voluntad» y deberían entrar en razón: «no entregamos nada fuera del marco de los contratos. No haremos nada nos impongan», añadió, advirtiendo a Occidente de que quedaría «congelado» como la cola del lobo en una popular fábula rusa.

No se espera que los países de la UE aprueben ninguna medida política este viernes, sino que den una señal a Bruselas sobre qué opciones tienen más posibilidades de convertirse en propuestas definitivas. Las leyes de emergencia de la UE suelen ser aprobadas por la mayoría de los países, aunque algunas requieren una aprobación unánime.

