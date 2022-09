La UE considerará «nulos» resultados de «referéndums» de ucranianos prorrusos

Entornointeligente.com /

La Unión Europea condenó este martes «enérgicamente» los «referéndums» planificados por ucranianos prorrusos, que considera «ilegales» y cuyos resultados serán «nulos y sin efecto» y no serán reconocidos por la UE y sus Estados miembros. «Estos ‘referéndums’ ilegales planificados que van en contra de las autoridades ucranianas elegidas democráticamente y legalmente, violan la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y violan flagrantemente el derecho internacional», declaró el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en un comunicado. Y advirtió que «Rusia, su liderazgo político y todos los involucrados en estos ‘referéndums’ y otras violaciones del derecho internacional en Ucrania serán responsables y se considerarán medidas restrictivas adicionales contra Rusia». Se trata, añadió Borrell, del «intento de Rusia de legitimar su control militar ilegal y tiene como objetivo cambiar por la fuerza las fronteras de Ucrania en una clara violación de la Carta de la ONU y la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania». En nombre de los Veintisiete, Borrell reaccionó de esta forma después de conocerse que prorrusos ucranianos convocaran hoy referendos de integración con Rusia para contrarrestar la contraofensiva ucraniana que ha puesto en entredicho el éxito de la campaña militar rusa. «Desde el comienzo de la invasión, Rusia ha intimidado, detenido ilegalmente, torturado y secuestrado a ciudadanos ucranianos y una parte importante de la población original de las zonas invadidas se ha visto obligada a huir», deploró el jefe de la diplomacia europea. En algunos casos, continuó, «los funcionarios locales elegidos legalmente han sido reemplazados por la fuerza. El acceso a Internet, a los medios de comunicación libres e independientes y la libertad de expresión también se han visto muy restringidos». Por lo tanto, Borrell consideró que «esos ‘votos’ ilegales no pueden ser considerados bajo ninguna circunstancia como la libre expresión de la voluntad de las personas que viven en estas regiones bajo constante amenaza e intimidación militar rusa». Los órganos consultivos de Donetsk y Lugansk se dirigieron ayer, lunes, a sus líderes para que convoquen «con urgencia» dichos plebiscitos para garantizar la seguridad de sus territorios, y hoy les secundaron las administraciones prorrusas de las regiones meridionales de Jersón y Zaporiyia. Los nuevos referendos están previstos para el 23-27 de septiembre y se suman a la consulta que en 2014 supuso la anexión a Rusia de la república autónoma de Crimea, parte de Ucrania y cuyos resultados no han sido reconocidos por la comunidad internacional.

