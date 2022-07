La UC anuncia que no incorporará a Nicolás Castillo y explica el por qué

Entornointeligente.com /

Universidad Católica aclaró la situación de Nicolás Castillo . Se suponía que el delantero iba a ser refuerzo de los cruzados para este segundo semestre.

«Respecto de la situación de Nicolás Castillo, informamos que la intención de ambas partes era que el jugador se incorporara al Plantel de la UC «, partió diciendo el elenco estudiantil en su cuenta de twitter.

«Debido a eso iniciamos conversaciones, durante las mismas se evidenció que no era el momento ideal para hacerlo ya que la presente temporada terminará en noviembre próximo y habrá muy poco tiempo para su puesta a punto «, agregó.

Castillo ha sufrido mucho con las lesiones desde que una trombosis lo tuvo al borde de la muerte. El América lo mandó a préstamo. Primero a Juventude y luego a Nexaca. En ninguno de esos equipos tuvo muchos minutos. Está sin club desde febrero de 2022.

«Su condición médica, relacionada a la operación que sufrió por la trombosis fue examinada y está en buen estado. N icolás Castillo se enfocará en ponerse a punto con miras a la temporada 2023 «, declaró.

En primera instancia, la Católica no informó si el ex Pumas utilizaría las instalaciones del club. Luego entregó más información: » El jugador decidió continuar con su recuperación por su cuenta hasta fin de año. NO hará esa recuperación en San Carlos de Apoquindo. NO se incorporará al plantel de acá a fin de año y tampoco a alguna categoría de proyección ni nada para su recuperación. NO hará su recuperación en San Carlos de Apoquindo, decidió hacerlo por cuenta propia y fuera de San Carlos» ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com