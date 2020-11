La tumba de la sufragista Susan B. Anthony amanece llena de homenajes tras la victoria de Harris

En un emotivo discurso de victoria en Wilmington (Delaware), Harris agradeció a los estadounidenses haber votado por «la esperanza, la unidad, la decencia, la ciencia y la verdad», para dar pie a «un nuevo día» en el país

La tumba de la sufragista y líder de los derechos de la mujer Susan B. Anthony (1820-1906) amaneció este domingo llena de homenajes anónimos y cubierta de pegatinas de «Yo voté» en Rochester (Nueva York) después de la victoria electoral del demócrata Joe Biden y de la vicepresidenta electa, Kamala Harris , que será la primera mujer en llegar a la Vicepresidencia.

Election Day Tradition: First “I Voted” sticker on #ElectionDay placed on Susan B. Anthony grave in Rochester at 6:47am at Mount Hope Cemetery. Other stickers on headstone here are from early voting. 2020 marks 100th anniversary of 19th Amendment #Elections2020 @amandacarpenter pic.twitter.com/zz7ntrPdMQ

— John Kucko (@john_kucko) November 3, 2020 La lápida de la sufragista del siglo XIX recibió ayer una constante afluencia de visitantes, que dejaron flores, pegatinas, mensajes y chapas con el logo de la pareja ganadora de las elecciones: Biden-Harris.

Algunos mensajes recordaban la importancia que ha tenido la enmienda 19 a la Constitución de Estados Unidos, que garantizó, tras ser ratificada en 1920, el derecho al voto independientemente del sexo y puso fin a décadas de protestas, lideradas por mujeres, que pedían el fin de esa discriminación.

Anthony fue clave en la consecución de ese derecho que el 20 de enero se verá recompensado con la llegada por primera vez de una mujer a la vicepresidencia.

Biden y Harris se impusieron en las elecciones del 3 de noviembre al presidente republicano Donald Trump, después de que este sábado con el avance de casi la totalidad del escrutinio en Pensilvania se confirmara que los demócratas tenían suficientes votos del Colegio Electoral para ser declarados ganadores por las proyecciones de los medios estadounidenses.

Harris celebró este sábado su elección como primera mujer que llega a la Casa Blanca en la historia del país y prometió romper barreras para que otras mujeres puedan llegar a ese cargo.

En un emotivo discurso de victoria en Wilmington (Delaware), Harris agradeció a los estadounidenses haber votado por «la esperanza, la unidad, la decencia, la ciencia y la verdad», para dar pie a «un nuevo día» en el país.

«Aunque puede que yo vaya a ser la primera mujer en este cargo, no seré la última. Porque cada niña pequeña que nos está viendo esta noche ve que este es un país de posibilidades», afirmó Harris. EFE (I)

