La trilogía cerró con decepción

El último capítulo de la tan publicitada trilogía entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennady GGG Golovkin no estuvo ni cerca de igualarse en emoción a las dos primeras partes. Más bien terminó generando una gran decepción.

La noche del sábado, Álvarez obtuvo un pírrico triunfo sobre Golovkin, esta vez por decisión unánime de los tres jueces en un pleito que se celebró en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Para ser honestos, desde el campanazo inicial el azteca tomó control de las acciones sobre un rival europeo que no mostró la garra y coraje de los dos primeros pleitos, celebrados en 2017 y 2018. La edad y el nuevo peso en el que peleaban (168 libras) pareciera haberle pasado factura esta vez a Golovkin.

Finalizados los 12 asaltos, dos jueces votaron 115-113, mientras que el otro dio 116-112, todos a favor del peleador nacido en Guadalajara, Jalisco. Tomando en cuenta la superioridad que mostró el tapatío, muchos creen que las tarjetas fueron benévolas con Golovkin.

Más mal que bien

Para muchos entendidos del boxeo en nuestro país, lo sucedido en la pelea entre Álvarez y Golovkin le hace más mal que bien a este deporte, que cada vez parece perder más credibilidad y afición.

«En el boxeo desde que recuerde siempre ha habido un favoritismo marcado para el hombre de la taquilla (en este caso Álvarez) y en la fiesta de México, Golovkin no peleó. Era una verdadera cómica», comentó el comentarista deportivo José Lemo Jiménez.

«Queda claro que el boxeo está en camino a lo peor que ha podido pasar. Y me parece que todo está cifrado en que el boxeador estrella también es el promotor, el que contrata las comisiones, las asociaciones para validar los títulos y también a los jueces», agregó Jiménez.

Carlos Púas Murillo también reconoció que lo visto en el ring esa noche no es beneficioso para el boxeo.

«Hace daño porque se dañan las expectativas de lo que es este deporte. Esas cosas hacen que incluso muchos mexicanos no quieran a Canelo porque creen que él arregla las peleas», señaló Murillo. «Ahora mismo todo es el negocio. Ya no es como antes, cuando se peleaba por el honor, por el país. Lastimosamente no hay un control», destacó.

Por su lado, el entrenador Celso Chávez dijo que se quedó esperando otra pelea.

«Pensé que Golovkin iba a llenar las expectativas. Quizás ya la edad y el peso (primera vez que peleaba en 168 libras) pueden haber sido un factor en su contra», indicó Chávez.

Diego Victoria, promotor de boxeo en Panamá, aceptó que el combate dejó mucho que esperar.

«Golovkin, con la calidad de atleta que él siempre ha sido, en esta ocasión quedó debiendo. Canelo hizo de acuerdo al patrón que le impuso un rival que no le exigió y fue práctico», expresó Victoria.

Con su triunfo, Álvarez mejoró su récord a 58-2-2, 39 nocauts y retuvo sus cinturones AMB, CMB, FIB y OMB de las 168 libras. Golovkin vio caer su foja a 42-2-1, 37 nocauts.

Datos estadísticos de la trilogía

130 golpes

Fueron los que logró conectar Canelo de los 487 que lanzó en esta tercera pelea. Golovkin lanzó 521 y conectó 120.

36 asaltos

Fue la cantidad que combatieron estos dos peleadores en tres combates. Cada pleito duró los 12 ‘rounds’ pactados.

