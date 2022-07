La trágica historia de una venezolana en la selva del Darién: «Una niña murió y los papás se ahorcaron»

Entornointeligente.com /

El medio de comunicación argentino, Todo Noticias (TN) entrevistó a varios migrantes venezolanos que cruzaron la selva del Darién y relataron las tragedias que presenciaron durante su recorrido para llegar a los Estados Unidos.

Una venezolana narró a ese medio la difícil experiencia de cruzar esa selva y que no le recomendaba a nadie adentrarse en este lugar, donde pudo ver cómo muchas personas fallecieron en el camino.

«Hubo una niña que murió y los papás se ahorcaron, una niña que se la llevó el río; una cantidad de personas que se murieron, hubiésemos sido nosotros. (…) No pensamos que era algo tan feo como eso que vivimos. No hallaba la hora de salir de esa selva» , expresó.

Otras personas le contaron su experiencia al medio de comunicación dejando saber que los «guías» los dejaron abandonados durante el tercer día que recorrían la selva del Darién. Estuvieron perdidos por tres horas, hasta que consiguieron ayuda.

Zenaida Mercado Romero Jul 18, 2022 «No lo hagan, no arriesguen sus vidas. (…) En los cuatros días tú piensas que te vas a morir», comentó una pareja que hicieron un recorrido por este lugar con su pequeña hija.

Un joven migrante le hizo algunas recomendaciones a las personas, donde apuntó que no recorrieran la selva con niños: «Caminamos sin comida, sin agua, veíamos negro de no tener alimento y caminar. Piénselo bien, no se vengan con sus hijos. No es fácil» .

