La trágica historia de Brenda, la novia del agresor de Cristina Kirchner: abuso, mentiras y la muerte de un hijo

Brenda vive en el mismo edificio que su padre, sus tíos y sus primos, en el centro de San Miguel

Desde entonces ya nada fue igual. «Ella cambió totalmente. Nunca la había escuchado hablar de política y de repente no paraba de publicar cosas políticas liberales y comentarios contra Cristina», dice su prima menor, Agustina Uliarte, quien también es su vecina. Ambas viven sobre la calle Irigoin, en un conjunto de viviendas de material, junto a sus padres, primos y tíos, a pasos de las vías del tren de la línea San Martín. La misma línea que Brenda tomó el domingo, poco antes de que la policía la detuviera por ser considerada posible partícipe del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

«Ella vive en un mundo de fantasía» Brenda no tenía amigos en el barrio. Más bien, no tenía amigos, destaca su tío y vecino, Eduardo Uliarte, quien todavía dice estar «en shock» por los sucesos del jueves pasado en Juncal y Uruguay. «Se me partió el corazón cuando vi hoy en un video cómo se la llevaban presa. Se veía la tristeza en sus ojos. Ella claramente fue manipulada por este novio nuevo que tiene. Es una persona muy vulnerable, después de todo lo que le pasó», comenta su tío a LA NACION.

Eduardo, el tío de Brenda Uliarte: «Se me partió el corazón cuando vi hoy en un video cómo se la llevaban presa».

Brenda Uliarte fue criada por su abuela en el mismo domicilio donde vive actualmente. «De chica vivía con su mamá, pero en esa casa había un tipo que la violaba. Entonces su abuela paterna, mi madre, se la trajo a vivir con ella y con el padre. La madre de Brenda se fue a vivir al interior. Brenda no quedó bien después del abuso. Se volvió muy introvertida, casi no hablaba. Parecía ermitaña. Yo no tenía mucha relación con ella. Le tenía miedo a los hombres, lógicamente», detalla su tío.

