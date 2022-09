La traición a nuestros héroes Venezolanos por Alexis José Paparoni

Entornointeligente.com /

La traición a nuestros héroes Venezolanos, nuestros héroes independentistas de los que se hacen llamar herederos de Bolívar es sin duda la más grande que hemos podido observar en toda nuestra historia venezolana. Hoy, los venezolanos cargamos en nuestros bolsillos fotos de héroes de otras naciones, como, Washington, Lincoln, Alexander Hamilton, Andrew Jackson, Ulises Grant, Benjamín Franklin, en vez de nuestra moneda nacional Bolívares, ¿por qué no cargamos en nuestros bolsillos fotos de Bolívar, Miranda, Sucre, Páez, Roscio, Vargas, entre tantos héroes maravillosos que ha tenido nuestra patria? Las respuestas pueden ser muy variadas y algunos pueden tener miles de justificaciones, pero la que recibe mayor consenso de los especialistas en economía, es el fracaso garrafal en políticas económicas que este sistema político ha implementado a lo largo de los 23 años de su gobierno; mientras países como Emiratos Árabes Unidos, aprovecharon los precios altos petroleros, y lograron convertir desiertos en sitios de interés turístico mundial, este país no tiene las bellezas naturales que si tiene Venezuela, y es incomprensible con casi los mismos ingresos petroleros por años, nosotros teniendo la bendición de paisajes naturales envidiables en el mundo, hoy ellos sean destinos turísticos de clase mundial y Venezuela rezagada. Otro ejemplo, Noruega un país donde el salario promedio es de unos 3000€ mensuales, donde supieron aprovechar sus ingresos petroleros y hoy en día tienen una de las mejores seguridades sociales del mundo.

El fracaso de las políticas económicas por parte de éste sistema de gobierno son del tamaño del sol, hemos sufrido a tener unas de las mayores inflaciones registradas en el planeta, salarios de miseria, políticas expropiatorias, de puerto, no valorar ni aupar la producción nacional, entre tantas que pudiéramos escribir hojas con solo enumerarlas, y ahora observamos la mayor traición , la pérdida de nuestra identidad nacional, nos preguntamos ¿Qué piensan aquellos teólogos, idealistas del chavismo, al tener en sus bolsillos héroes nacionales de otras latitudes? ¿Qué pasó con el patriotismo venezolano? ¿Qué pasó con el Bolivarianismo? El fracaso es de tal magnitud que hasta a sus ideales, sus principios, sus padres, su ideología, han traicionado.

Somos creyentes defensores de la democracia, el poder disentir, el respetar la visión del otro, el tener oportunidad de la argumentación; es público que siempre lo hemos señalado, el que no estamos de acuerdo con éste sistema político y económico actual que ha llevado a situaciones dantescas a nuestro país, pero queremos decirle a todos esos millones de Venezolanos que creyeron en él, a ese Venezolano que creyó en Chávez, los que se sienten traicionados porque su proyecto agarro otro rumbo, que solo juntos, respetando las diferentes visiones pero siempre buscando el bien común, podemos entre todos rescatar a nuestro país, de esta traición hecha por la clase política dominante actual.

A los que pensamos muy distinto, a los que nunca hemos apoyado a éste sistema, a los que dicen que la ″política no me importa, si no trabajo, no como″, también le decimos, debemos respetarnos todos, nos necesitamos todos, necesitamos unirnos, el colectivo, el país, su alma, la llama encendida en cada uno de los Venezolanos que claman justicia, dignidad, el poder tener trabajos y sueldos dignos, el poder ver cumplir sus sueños en Venezuela, esa llama jamás será apagada, y pese a nuestras diferencias todos somos venezolanos, hermanos, y les garantizo que al final todos, pese a nuestras visiones políticas, religiosas, económicas, familiares, profesionales, laborales, queremos lo mismo, una Venezuela grande, de oportunidades, de sueños, de futuro, como lo dice nuestro himno nacional ″compatriotas fieles, la fuerza es la unión″.

