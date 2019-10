‘’La tormenta más potente de la Tierra’’: supertifón Hagibis amenaza la costa de Japón

Entornointeligente.com /

El supertifón Hagibis se dirige a Japón y para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOOA), es ‘’ la tormenta más potente en la Tierra ’’, ya que sus vientos superan los 240 kilómetros por hora y las ráfagas alcanzan llegan a 313 kph.

En solo 18 horas, el fenómeno natural pasó de ser una tormenta tropical a un supertifón , hecho que no se registraba desde el Yates, en 1996.

PUEDES VER Municipio eliminará aves invasoras por atentar contra la biodiversidad [VIDEO] La entidad climática indicó que Hagibis trae consigo lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas en las Islas Marianas del Norte , territorio anexado a Estados Unidos cerca del territorio japonés .

Meteorólogos consideraron al supertifón como ''el más potente en la Tierra'. Foto: NOOA

Diversos meteorólogos estudian las fotografías del supertifón Hagibis tomadas desde el espacio, y resaltan su extraña composición, debido a que el ojo del huracán está sometido a uno de mayor volumen, lo que intensifica sus vientos.

La NOOA estima que Hagibis pierda potencia a medida que se dirige al norte del Pacífico occidental , por lo que llegaría a Japón en el fin de semana como una tormenta de categoría dos o tres.

#Hagibis has intensified by 90 mph in 18 hours – from a tropical storm to a #supertyphoon . This is the most intensification by a tropical cyclone in the western North Pacific in 18 hours since Yates in 1996 also intensified by 90 mph in 18 hours. pic.twitter.com/OspbbYwr4D

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) October 7, 2019 PUEDES VER Nobel de Física: Dimidio, el primer exoplaneta descubierto que ganó el premio Sin embargo, las autoridades niponas mantendrán el estado de alerta debido a las lluvias y vientos huracanados que la pueden golpear.

El primer ministro, Shinzo Abe, ordenó a los responsables que “tomen todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de la gente”, sobre todo “cooperando estrechamente” con las fuerzas japonesas de autodefensa, declaró el viernes el portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, según la AFP .

«Es probable que el calentamiento antropogénico (provocados por el hombre) cause que los ciclones tropicales sean más intensos en promedio. Esto implicaría un aumento aún mayor en la capacidad destructiva potencial de una tormenta», contó el meteorólogo de la NOOA, Tom Knutson , a La Voz de Galicia .

