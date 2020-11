La tormenta Eta se dirige hacia Florida, con amenaza de fuertes lluvias e inundaciones

También existe la posibilidad de que se produzcan alertas de tormenta tropical o huracán en esas áreas que podrían anunciarse el viernes por la tarde

Sur Florida La depresión tropical Eta todavía se prevé que se convierta en una tormenta tropical y golpee Florida, y la última actualización colocó a las Islas Caimán y Cuba bajo advertencias de tormenta tropical, según el Centro Nacional de Huracanes.

Por: Sur Florida

Para Florida, el NHC dijo que existe un mayor riesgo de impactos por viento e inundaciones repentinas debido a fuertes lluvias en partes del sur de Florida, los Cayos de Florida y las Bahamas durante este fin de semana y principios de la próxima semana.

También existe la posibilidad de que se produzcan alertas de tormenta tropical o huracán en esas áreas que podrían anunciarse el viernes por la tarde.

El Servicio Meteorológico de las Islas Caimán emitió la advertencia de tormenta para las islas, mientras que el gobierno cubano emitió una alerta de tormenta para nueve provincias diferentes en partes del centro y oeste de Cuba.

Una advertencia de tormenta tropical significa que se esperan condiciones de tormenta dentro de las 36 horas para el área, a diferencia de una alerta de tormenta tropical donde las condiciones de tormenta aparecen, generalmente, dentro de las 48 horas.

Todavía se espera que Eta tenga inundaciones potencialmente mortales en partes de América Central y actualmente se está moviendo hacia el norte frente a la costa de Belice.

Todavía se espera un giro hacia el noreste el viernes por la noche que podría continuar hasta la madrugada del domingo. La pista de pronóstico muestra a Eta moviéndose a través del noroeste del Mar Caribe hoy, acercándose a las Islas Caimán el sábado, y cerca de Cuba el sábado por la noche y el domingo.

A las 10 a.m. EST del viernes, Eta tiene vientos máximos sostenidos de 35 mph y se mueve hacia el norte a 7 mph. Los meteorólogos esperan que se fortalezca. volver a desarrollarse en una tormenta tropical de cara al fin de semana hasta el domingo temprano.

Eta tocó tierra en Nicaragua como un gran huracán de categoría 4, pero degeneró una vez que su centro se vio afectado por el terreno montañoso de América Central, lo que provocó que se debilitara en una depresión tropical el miércoles por la noche.

Al volver a entrar al agua, se espera que Eta se convierta en una tormenta tropical. Los modelos están en desacuerdo sobre hacia dónde se dirigirá la tormenta después de que regrese al Caribe. Algunos dicen que el sistema rondará Cuba, mientras que otros piensan que se acercará al sur de Florida el lunes o martes, según los meteorólogos.

“Aunque los detalles de la trayectoria futura y la intensidad de Eta son inciertos, existe un riesgo creciente de impactos del viento y la lluvia en partes de las Islas Caimán, Cuba, el sur de Florida y los Cayos de Florida este fin de semana y principios de la próxima”, pronosticaron. dijo.

Parte de la incertidumbre en las proyecciones de Eta proviene del entorno montañoso de Centroamérica, dijo el meteorólogo de FOX 35 Jayme King. Como resultado, los modelos de tormentas muestran varias predicciones, incluido el Eta subiendo por la costa oeste de Florida o incluso disipándose antes de una visita del Estado del Sol.

“Cuando los ciclones afectan las montañas, su circulación se interrumpe. Esto no está sobre el agua, no se ve saludable “, dijo King. “Parece que nos estamos mudando al noroeste del Caribe, donde el agua está más que suficientemente tibia para animarla. Pero, ¿cómo se verá? ¿Va a ser algo que pueda encenderse y capitalizar la energía que le queda? Creo que el modelado lo manejará mejor una vez que entre al agua. Los cazadores de huracanes usarán su equipo para medir lo que está sucediendo en la tormenta. Ellos inyectarán esos datos en nuestros modelos, lo que nos dará una imagen clara y concisa “.

El meteorólogo de FOX 35, Glenn Richards, dijo que no cree que Florida experimente un impacto directo de la tormenta, pero podría ver algo de lluvia y viento.

La velocidad de una tortuga de Eta causó grandes problemas en Nicaragua el miércoles al traer fuertes lluvias y deslizamientos de tierra mortales mientras empapaban el este y el norte del país de la vecina Nicaragua. Se pronostica que las fuertes lluvias continuarán en Honduras al menos hasta el jueves, ya que Eta se trasladó hacia el norte hacia la capital de Tegucigalpa y la ciudad norteña de San Pedro Sula, según Associated Press. Antes de que el centro de Eta llegara a Honduras, las inundaciones habían obligado a cientos de personas a abandonar sus hogares.

Hasta el momento, el número de muertos de Eta es de cuatro personas, incluida una niña de 12 años que murió en un deslizamiento de tierra en San Pedro Sula y un niño de 15 años que se había ahogado al intentar cruzar un río crecido por la lluvia.

Eta es el duodécimo huracán del año. Solo otras tres temporadas completas del Atlántico registradas han visto más de 12 huracanes: la temporada de 1969 vio 12, 2005 vio 15 y 2010 vio 12, según el investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, Phil Klotzbach. Klotzbach también dijo que Eta se unió al huracán Laura como las tormentas más fuertes de esta temporada.

Es la vigésimo octava tormenta nombrada del año, matando el récord de la temporada 2005 de 28 tormentas con fuerza de tormenta tropical o más.

En cuanto al resto de la temporada de huracanes, los datos sugieren que Eta podría ser el fondo del barril en términos de tormentas de nombres a medida que el año se acerca al último día de la temporada de huracanes; 30 de noviembre, dijo King. Es una buena noticia para Florida, ya que la península se ha salvado en su mayor parte durante la temporada hiperactiva, con excepción de las comunidades en la península que se vieron afectadas por múltiples tormentas que tocaron tierra en estados a lo largo de la costa del Golfo de EE. UU.

“No veremos nada importante después de esto durante el resto de noviembre. Entonces, esto podría ser “, dijo King. “Pero la tormenta final del año provocando una pelea con Florida, que se ha salvado (en su mayoría) durante todo el año, es el tipo de cosas que podríamos esperar de 2020. La gente debe estar preparada por si acaso. Podríamos ver una amenaza de tornadic menor si Eta se cruza en nuestro camino “.

La tormenta Eta se dirige hacia Florida, con amenaza de fuertes lluvias e inundaciones

Source: La Patilla

