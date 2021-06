La tímida estrella que hizo parar el tenis y que ahora abre debate por polémica en Roland Garros: La historia de Naomi Osaka

Naomi Osaka generó una enorme polémica en Roland Garros. La japonesa, número dos del mundo, se negó a hablar en conferencia de prensa y fue multada con 15 mil dólares. Horas después renunció al certamen.

” Creo que lo mejor para el torneo, para otros jugadores y para mi bienestar es que me retire para que todo el mundo pueda centrarse de nuevo en el tenis que se está jugando en París”, comentó en su cuenta de twitter.

Osaka contó que el motivo para no hablar con la prensa era su salud mental, pero que no supo explicarse. Dijo que las conferencias de prensa eran como “patear a la gente cuando está deprimida”.

La nipona sufre depresión desde el US Open 2018 y le ha costado lidiar con la enfermedad. En estos momentos se siente vulnerable.

“Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida y cualquier que me haya visto en los torneos sabe que a menudo utilizo audífonos como ayuda a mi ansiedad social . Yo no soy una oradora natural y sufro grandes olas de ansiedad antes de hablar con los medios”, expresó la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam.

Luego de sus palabras aparecieron voces de apoyo y se generó un debate sobre la salud mental de los deportistas de elite. El psicólogo de la Universidad del Sur de Queensland (Australia), Peter Terry, pidió dejar de imaginarles como personas con súper poderes.

“Osaka es una persona joven, introvertida y ansiosa. A estas alturas deberíamos entender que l as estrellas del deporte no son súper humanos, que tienen las mismas dudas y problemas de salud mental que todo el mundo”, escribió.

Serena Williams, la referente de Osaka, también le entregó su apoyo: “Lo único que sé es lo que siento por Naomi. Siento que me gustaría darle un abrazo porque sé cómo se siente. Hay que dejarla gestionar esta situación como mejor le parezca”.

“Todo el mundo habla de la salud mental cuando alguien se suicida, pero después se ridiculiza a aquellos que tratan de proteger su salud mental. Eres fuerte por mantenerte firme y hablar de ello, incluso renunciando al juego que tú amas por proteger tu salud mental”, agregó la estrella de cricket Carlos Brathwaite.

De la timidez a levantar la voz

Osaka es hija de un padre haitiano y una madre de Japón. La familia de su progenitora vio la relación como una “traición”.

Se crio en Nueva York, pero se siente japonesa. Irrumpió en la elite en 2016. Fue considerada la mejor debutante del WTA Tour. El ascenso fue muy rápido. Ya en 2018 había ganado Indian Wells y el US Open.

Pero la alegría por ganar el Abierto de Estados Unidos se esfumó en cosa de segundos y dio paso al martirio. En la final Serena Williams armó un escándalo con el juez de silla Carlos Ramos. Osaka fue víctima indirecta. El público la terminó abucheando pese a ser la campeona.

Pocos meses después, ganó el Abierto de Australia y llegó a la cima. El mundo quería conocer más y más de ella. Se convirtió en una de las atletas mejor pagadas del mundo y rostro de los Olímpicos de Tokio. Por ese entonces reconoció que le costaba lidiar con la fama y que prefería el anonimato.

Esa timidez que mostraba hizo que muchos se sorprendieran al escucharla alzar la voz por el movimiento “Black Lives Matter” . Incluso logró parar el torneo de Cincinnati,

En el US Open del 2020 salía a la cancha con mascarillas distintas en cada partido. Cada una de ellas con el nombre de una víctima de la violencia policial en Estados Unidos. Reconocía que la motivaba a seguir ganando, porque quería mostrar más nombres. Recibió críticas durísimas. “Como mujer negra, hay asuntos más importantes que verme jugar tenis”, afirmó.

Osaka se alejará un tiempo de las canchas. No precisó cuánto será. Insistió en que quiere un cambio en la relación con la prensa.

