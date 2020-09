  La Tigresa del Oriente se recuperó de la COVID-19: “Soy una mujer fuerte”

Entornointeligente.com /

La Tigresa del Oriente confirmó que superó la COVID-19. Poco más de un mes atrás, la cantante Judith Bustos reveló que se había contagiado del nuevo coronavirus y se encontraba delicada de salud. Tras recuperarse de la enfermedad, agradece a quienes estuvieron a su lado en momentos difíciles.

“Cuando me diagnosticaron la enfermedad me dio mucho miedo porque me sentía muy mal, tenía escalofríos, no podía respirar. Gracias a los cuidados de mis hijas pude salir adelante y vencer el virus. (…) Ernesto Pimentel, Manolito Rojas también estuvieron pendientes de mí”, contó en una entrevista con Trome, luego de haber atravesado esta dura situación en su vida.

Así es como la intérprete de “Nuevo amanecer” retoma sus actividades artísticas, aunque todavía tiene algunas secuelas de la COVID-19. Por lo tanto, es necesario que Bustos continúe cuidándose hasta haberse recuperado por completo del virus, según lo que le han indicado los médicos sobre su estado de salud.

Que tengan un maravilloso inicio de semana. Garritas positivas para todos #RicoPapi

“Todavía me canso al caminar, me falta el aire cuando hablo mucho. El médico me dice que poco a poco me recuperaré por completo”, expresó la Tigresa del Oriente. “Sí, hay Tigresa para rato. Soy una guerrera, una mujer fuerte”, fue su mensaje para dejar claro que superó la COVID-19.

Canciones en la cuarentena La Tigresa del Oriente regresa al mundo artístico, afirmó que la cuarentena le dio el tiempo ideal para poder pensar en nuevas canciones, y una de estas futuras producciones estará dedicada a sus familiares más cercanos. Además, en estos últimos días, la ‘Reina del YouTube’ aprovechó para lanzar el videoclip de su canción “La gente critica”.

“En estos días que he estado en mi cama, descansando, he escrito varios temas, pero hay una en especial que está dedicada a mis dos hijas y a mi nieto, es un vals”, dijo a Trome.

