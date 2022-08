La tienes que ver- Gaby Spanic se transformó en hombre en «Corazón guerrero»

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana, Gaby Spanic sorprendió a todos sus fans con la nueva caracterización de su personaje en la telenovela «Corazón guerrero» . Por requisitos de la historia, a la criolla de 48 años de edad, le tocó interpretar por primera vez a un hombre. «¡Les presento al tío Elías Corzo!», escribió la venezolana a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, en donde compartió fotos de los toques finales de su caracterización.

VER TAMBIÉN: ¿Tirando puntas?- Gaby Spanic admite que no le gustan «las buenas que lloran demasiado»

«Es una gran oportunidad como actriz», señaló en otra publicación Gaby Spanic, quien regresó a Televisa luego de años alejada de esa cadena televisiva. «Me encanto el reto; es un reto actoral, algo diferente que no había hecho antes. Yo me estoy divirtiendo como niña, ya me quiero ir a fiestas así a ver qué pasa», acotó Spanic.

Al mismo tiempo, destacó que mujeres y hombres ven las cosas de formas distintas, algo clave para su caracterización. «Es todo muy diferente. El hombre ve las cosas como más prácticas; sufre, creo yo, que menos».

Según se pudo conocer que al Departamento de Caracterización de Televisa le tomó tres horas convertir a la estrella de «La usurpadora» en Elías Corzo : «(Realizaron) como un molde para hacerme la peluca, que es muy difícil. Para hacerme la nariz me llenar on toda la cara de cera, y tuvieron que esperar que se cristalizara, que se pusiera dura, para sacar el molde de mi nariz; el de la cabeza me lo hicieron con yeso» contó la criolla.

Cabe destacar que la telenovela de Televisa «Corazón guerrero» se encuentra ya en sus capítulos finales, por lo que está en plena etapa de revelaciones. «¡Hoy Elisa le dice a sus hijos que es su madre!» , comentó Gaby Spanic sobre el episodio del pasado lunes.

Recordemos que Gabriela le da vida a Elisa Corso, viuda de Sánchez, una madre a la que le quitaron a sus hijos y que ahora regresó para recuperarlos.

View this post on Instagram

A post shared by Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

Redacción de Gossip Vzla con la información y la fuente del portal de noticias web del diario de Chévere.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com