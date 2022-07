La tienda oficial del Barcelona no pudo vender la camiseta de Lewandowski porque se le agotó la letra ‘W’

Entornointeligente.com /

El fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona ha causado tanta emoción en la Ciudad Condal que una de sus tiendas oficiales se vio obligada a dejar de vender la camiseta con la dorsal que lleva su nombre… porque se le agotó la letra «W».

Según un video publicado este martes en redes sociales , un seguidor acudió a una de las tiendas oficiales del equipo culé y le preguntó a un empleado la razón por la cual no podía adquirir la casaca con el apellido del astro polaco.

«Porque no tenemos la letra ‘W’ y el apellido ‘Lewandowski’ tiene dos. Ya no nos quedan», fue la respuesta del empleado.

ESPN ha contactado al Barcelona para conocer sus comentarios sobre la situación.

La partida del defensa internacional senegalés Moussa Wague esta semana dejó al delantero Martin Braithwaite como el único jugador del plantel barcelonista, entre los equipos masculino y femenino, cuyo apellido incluye la letra «W».

La letra «W» es sumamente rara en los idiomas castellano y catalán. La Real Academia Española (RAE) afirma que el uso de dicha letra se restringe a «palabras de origen germánico, como en Wamba, wagneriano, Westaflia, y en topónimos y antropónimos del polaco o el neerlandés… [o] en los anglicismos, como en washingtoniano o whisky».

El Barcelona ajustó sus complicadas finanzas para concretar una serie de fichajes en el mercado de este verano, tales como el adolescente Pablo Torre , el mediocampista del AC Milan Franck Kessie , el zaguero del Chelsea Andreas Christensen y el extremo del Leeds Raphinha .

Sin embargo, ninguna de esas altas ha generado tanto entusiasmo como la llegada de Lewandowski, lo que es comprensible si consideramos que el artillero de 33 años es uno de los más grandes goleadores del fútbol actual.

El internacional polaco quedó segundo en la votación al Balón de Oro en 2021, superado por Lionel Messi . Asimismo, ganó el premio The Best de la FIFA al mejor jugador masculino en 2020 y 2021 y se llevó la Bota de Oro como el definidor más productivo del fútbol europeo en las dos últimas campañas.

El fichaje de Lewandowski fue oficializado este martes (luego de anunciar un principio de acuerdo durante el fin de semana): el Barça pagará €45 millones al Bayern Munich por el pase del jugador, junto a la tentativa cifra de €5 millones en variables. El artillero firma por cuatro años con una cláusula de rescisión valorada en €500 millones.

Lewandowski voló hasta Miami, ciudad de concentración del plantel barcelonista para el inicio de su gira de pretemporada por Estados Unidos, para conocer a sus nuevos compañeros y someterse a un examen médico mientras se definían los últimos detalles de su contrato.

El polaco no jugó en la goleada 6-0 del Barça sobre Inter Miami en la noche del martes, pero podría hacer su debut vistiendo la camiseta blaugrana en una edición del Clásico español contra Real Madrid , que se disputará este fin de semana en Las Vegas.

