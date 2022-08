La terra brucia soprattutto in Spagna

Entornointeligente.com /

MADRID:- Il caldo torrido di quest’estate ha causato incendi in tutta Europa. La Spagna è uno dei paesi in cui le fiamme hanno creato maggiore distruzione, circa il 40 per cento della terra bruciata dell’Unione Europea è spagnola.

In tutto il paese si sono accesi 371 focolai in diverse regioni e per domarli ci sono voluti giorni e giorni. Nel resto dell’Unione altri paesi hanno subito danni ingenti per le fiamme, in particolare la Romania e il Portogallo. Subito dopo si posizionano Francia, Italia e Grecia.

La Spagna non è nuova a questi disastri anche se quelli di quest’anno sono stati più gravi e secondo gli ecologisti ciò è dovuto alla mancanza di una seria politica di prevenzione e di sensibilizzazione della società. Considerando che il riscaldamento globale aumenta la possibilità di incendi violenti difficili da domare, diventa ogni giorno più necessario investire seriamente nella prevenzione cerca di operare durante tutto l’anno e non soltanto quando la casa brucia.

