La ternura de mi «gran Memencho»

Es un hombre feliz, dueño de una paz activada a partir del contraído dintorno de su universo familiar. Parecería como si todo lo que está fuera de ese universo no existiera para él. El entorno está ahí, claro, y lo conoce, pero él no modifica, ni para bien ni para mal, sus anhelos ni sus metas. Su ofensa –si alguna– solo podría alcanzar grado en el sentimiento de culpa que seguro tortura a quienes hayan abusado de su indefensión convirtiéndolo en víctima.

Su mayor virtud, la honradez. Ante la propuesta de alguien para que pusiera una falsa, pero piadosa excusa, para no asistir a su trabajo en tiempos de pandemia, contestó: «eso va a estar difícil, porque yo no hablo mentiras». Prefirió arriesgar su salud y la de su familia a mentir. Morir en verdad le pareció más honroso que sobrevivir por mentir.

Disfruta de la poesía contenida en el canto de los grandes –Serrat, Cortés, Cabral–, gozo que transmite a su vástago con la suavidad y dulzura que marcan para bien. Al llegar de su jornada diaria, se dispone a atender –y entender– ese hermoso retoño que apenas tiene cinco meses. Es una tarea que hace con infinito amor, con la misma destreza de la madre que, por razones de trabajo, permanece muchas horas fuera, incluso a veces noches enteras.

Su vigilia es larga y trastornado su sueño, no por razones psicológicas, si no por causas físicas (el cuerpo que aloja su noble corazón mide seis pies y siete pulgadas, y su peso, ciento sesenta kilos). Niño con cuerpo de hombre, ángel aún de alas mojadas, por cuya causa disfrutamos los demás su discreto y amoroso trato, a veces imperceptible bálsamo que ha sabido curar más de una herida.

Pero, como nada es para siempre, llegó el día de hacer tienda aparte, de preparar un comienzo para su propio núcleo –su amor, él y su presea–. Me proyecto en una suerte de adelantada nostalgia hija de lo que aún no sucede y siento miedo: el síndrome del nido vacío amenazaba con cerrar su círculo y, como ocurre siempre en estos casos, ni mi corazón ni mi juicio se sienten preparados para afrontarlo. La vejez –egoísta y necia– hace su inercia emocional, pero la razón me dice que es tiempo de dejar volar ese dechado de ternura que también lleva mi nombre, Emerson Franklin Soriano Cabrera, mi «gran Memencho».

