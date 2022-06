Entornointeligente.com /

La teoría holística unificada y la teoría central universal unificada reflexiva, esto es, y, es decir la teoría del campo unificado einsteiniano de Albert Einstein y el centro universal unificado reflexivo teilhardiano de Teilhar de Chardin. Y, decíanos Friedrich Salomon Perls, que: «Si tienes el campo, si se tiene la holística, si tienes el contexto, se sigue que has de determinar los opuestos. Si tienes los opuestos, se sigue y está después que has de tener el campo específico profundo.» Y, decíanos Miguel Acosta Saignes que: «Toda teoría necesita su contexto, necesita su holística. Toda idea, toda síntesis, necesita de una persona que la defienda. Y, toda realidad, todo hecho, todo acontecimiento, todo natura universo mundo espacio temporal, necesita una explicación, necesita una definición y porque para, asina, llegar a la síntesis ideal superior resolutiva optimalidad pretendida.» Y acompletaba, José Barbeito, que decíanos: «No es posible aceptar los resultados de una proposición sin dar por válido, sin dar por cierto, sin dar por supuesto, automáticamente, sus fundamentos.» Como también, decíanos José Barbeito que: «Un nuevo orden social solo y sólo puede ser creado a partir de y sobre la base de un núcleo de valores comúnmente aceptados» Como la síntesis entre la tesis y la antítesis de Hegel y Marx. Asina las cosas entre pensadores pensamientos paradójicos. Al tiempo que Blas Pascal formulaba que: «Sustitúyanse los entes definidos por su definiciones en el convite cuartel cívico mílite del golpe feroz cesarvallejoiano, y, porque y para lograr la sentida síntesis superior» Y, por culpa de los convencionalismos, y el afinque, solo y sólo, en las reglas que no en los principios, las reglas son rígidas y los principios son flexibles, las reglas son estáticas y los principios son dinámicos, por culpa de los convencionalismos, en veces, son de retroceso y retrógradamiento, asina, el principio del tercio excluso aristotélico, que arrinconara y arrumbara a su contrapeso y opuesto tercio incluso maleoiano 2001, por mas y más de tres mil años, y, por su puesto, esto, hizo que Albert Einstein no lograra la consabida teoría del campo unificado y teoría holística unificada, y, porque y no tuviera, Albert Einstein en mientes y en mental faltriquera a la teoría de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001 de equilibrio dinámico dialéctico difuso dialógico diplomático diabético en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001 en la perogrullada primera vez de Perogrullo. A Albert Einstein, faltóle la tesis de los aspectos armónicos límbico antagónicos ambiguos Maleo 2001, para lograr su teoría del campo unificado, y, eso, por culpa de Aristóteles, quien negara el tercio incluso, y, fuera hasta la voladura de las Torres Gemelas Neoyorquinas que surgiera o renaciera el tercio incluso con el discurso exclusivo aristotélico excluyente de George W Bush, sobre las ruinas del World Trade Center, en que George W Bush dijera asina esto de Aristóteles: «O estás conmigo o estás con mi enemigo.» Discurso de justificaciones, parlamento de invasiones, de guerra, de retórica, de asedios bloqueos cercos, de medidas coercitivas criminales, de sanciones políticas económicas sociales sobre los pueblos cuyos gobiernos no se alinean ni alienan a los mandatos del imperio capitalista neoliberal de los EEUU de Norteamérica. Y, como tiénese dicho que la teoría del campo unificado y la teoría holística unificada de Albert Einstein, faltóle a Einstein, curiosidad y discernimiento sobre el pensador Friedrich Salomon Perls, que le decía, si tienes el campo, entonces tienes la holística, entonces tienes el contexto, entonces tienes para determinar los opuestos, y, a lo que ajustáranse, en después, Miguel Acosta Saignes y José Barbeito con lo del contexto, con lo de los fundamentos y los valores comúnmente aceptados. Mas y más, Aristóteles subsumía y tenía como suyo a Albert Einstein, y, éste, limitóse al principio del tercio excluso aristotélico de Aristóteles. En cambio Teilhar de Chardin, sí sabía que en el centro universal unificado reflexivo teilhardiano de Teilhar, había de estar la unión del entendimiento y la espiritualidad, la unión de la ciencia y la fe, la unión de la materia y la energía, que la Iglesia Católica, le negara al cura jesuita. Y, si a ver vamos, lo de Einstein y lo de Teilhard, son contenidos que contiene el continente de la filosofía de las 4E de Maleo 2001, la filosofía del entendimiento y la estética ética espiritual, tanto como si fuera la teoría de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos de la unificación de todas las teorías antagónicas ambiguas, de unificación todas las paradojas, de unión de todas las parábolas, de unificación todas las absurdidades, de unificación de todos los quiasmos del natura universo mundo espaciotemporal, de todos los hechos en entera ejecución, de todos los acontecimientos en pleno desarrollo, de todas las realidades en todas las armónicas simultaneidades contradictorias heraclitoianas del ser y no ser de Heráclito, en todos los caminos medios eclécticos sincréticos budaianos del ser y no ser de Buda, en la perogrullada primera vez de Perogrullo en donde se tocan todo los extremos en el punto crucial decisivo, en el punto inflexivo topológico borroso, que ha de ser ojo avizor radiante de don Francisco, el cri cri de las margaritas de don Federico, y que muchas personas aman y muchas personas no aman, y, amas y más, de las veces, han de ser margaritas ante porcos, perlas ante personas cerdas, que este cura ignaro raro cleuasmo asno, ha de sentirlo con sentimientos sensoriales abismales animales. Y, como tiénese dicho, don Federico y don Francisco han de estar entre el entendimiento y la espiritualidad, entre la ciencia y la fe, entre la teoría del campo unificado einsteiniano de Albert Einstein y el centro universal unificado reflexivo teilhardiano de Teilhar de Chardin, entre la teoría holística unificada einsteiniana de Albert Einstein y la teoría central universal unificada reflexiva de Teilhar de Chardin. Agora ahora hogaño, en la línea curva lemniscata de Bernoulli y en la línea curva parabólica cúbica de Picasso, ha de estar el punto crucial decisivo, el punto inflexivo topológico borroso, el cri cri de don Federico y el ojo avizor radiante de don Francisco, tanto como entre la teoría del campo unificado einsteiniano de Albert Einstein y el centro universal unificado reflexivo teilhardiano de Teilhar de Chardin, entre la teoría holística unificada einsteiniana de Albert Einstein y la teoría central universal unificada reflexiva de Teilhar de Chardin.

Si la teoría del campo unificado einsteiniano de Albert Einstein y el centro universal unificado reflexivo teilhardiano de Teilhar de Chardin, y, la teoría holística unificada einsteiniana de Albert Einstein y la teoría central universal unificada reflexiva de Teilhar de Chardin, han de ser lo del campo, han de ser lo de la holística, han de ser lo del contexto y han de ser lo de los opuestos valores sintéticos de Friedrich Salomon Perls, de Hegel y Marx, de Miguel Acosta Saignes, tanto como lo de José Barbeito. Entonces sea dicho que la teoría holística unificada y la teoría central universal unificada reflexiva, la teoría del campo unificado einsteiniano de Albert Einstein y el centro universal unificado reflexivo teilhardiano de Teilhar de Chardin, han de ser casos correlativos límite contradictorios caliginosos de equilibrio dinámico dialéctico difuso dialógico diplomático diabético en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001 en la perogrullada primera vez de Perogrullo. Ergo vergo sea dicho que la teoría holística unificada y la teoría central universal unificada reflexiva, la teoría del campo unificado einsteiniano de Albert Einstein y el centro universal unificado reflexivo teilhardiano de Teilhar de Chardin han de ser contenidos que contiene el continente la filosofía de las 4E de Maleo 2001, del entendimiento y la estética ética espiritual. Ergo vergo sea dicho que la línea curva lemniscata de Bernoulli y la línea curva parabólica cúbica de Picasso, tanto como la figura gráfica gratificante ilustrativa de las contradicciones y de la borrosidad, el yin yang de Laozi, y, la figura gráfica gratificante ilustrativa del cóncavo convexo contradictorio caliginoso concupiscente 69 cojedeño de Maleo 2001, han de ser, en similaricadencia tautológica repetitiva paradigmática platónica, a la teoría holística unificada y a la teoría central universal unificada reflexiva, a la teoría del campo unificado einsteiniano de Albert Einstein y al centro universal unificado reflexivo teilhardiano de Teilhar de Chardin.

