La tendencia Barbiecore que lo tiñe todo de rosa chicle: 21 looks de moda y belleza para saber cómo llevarla

Los miércoles llevamos rosa, bitches . Y los jueves, y los viernes y los sábados y hasta en la playa. Porque en pleno 2022 la tendencia Barbiecore es más rabiante que nunca y lo ha teñido absolutamente todo de ese rosa chicle que ama nuestra muñeca favorita. ¿Será la fiebre por el estreno de la película de Barbie ? Sea por lo que sea, estamos muy in amigas.

En Trendencias Piensa en rosa: bolsos, zapatos o accesorios en el color más deseado esta primavera y próximo verano En los últimos meses hemos visto como la obsesión por combinar el color rosa rebasaba todos los límites conocidos y se convertía en un total look donde nunca hay suficiente pink . Una tendencia que todas podemos lucir en nuestro día a día, porque es un color muy favorecedor y vibrante que llenará nuestros días de buen rollo.

Un vistazo a… Tendencias-ss-2021 Cómo combinar la tendencia Barbiecore en moda Las tiendas se han llenado de ropa y accesorios de color rosa. Hemos visto cómo combinar el rosa según el street style y las celebrities lucen la tendencia Barbiecore a la mínima oportunidad. Pero si necesitas más inspiración aquí te la traemos con un montón de looks para adaptar el total pink a tu estilo .

Básicamente consiste en vestirse del mismo tono de rosa de pies a cabeza , sin importar si estamos ante un rosita pastel muy femenino, creamos looks con millennial pink o nos pasamos al fucsia más hot y saturado que encontramos para no pasar desapercibidas.

Este look a lo Barbie forma parte del regreso de todo lo que molaba en la década de los 2000 y que ahora conocemos como estética Y2K . Taconazos y plataformas, vestidos segunda piel súper ajustados, pasión por el rosita en todas sus variables y mil y una forma de lucir este color de moda.

Cómo combinar la tendencia Barbiecore en belleza Otra vía de celebración de la tendencia Barbiecore es el universo de la belleza en todas sus variantes. El rosa es un color muy agradecido en manicuras , porque con un tono clarito resulta muy natural y podemos jugar con diferentes tonos de esmalte para crear uñas tan Barbie como estas. De la manicura francesa rosa de Dua Lipa hasta las uñas de terciopelo de Chiara Ferragni : todo es posible.

Por supuesto, no podemos hablar de tendencia Barbiecore sin hablar de maquillaje . Desde los labiales en rosa fucsia que nuestra muñeca siempre llevaba (y nosotras ahora también) hasta las sombras de ojos rosas con las que podemos crear looks beauty tan bonitos como estos.

Si tenemos el mood bien subido, siempre podemos jugárnosla a por todas y marcarnos un total look Barbiecore , melena incluida . Algo como lo que hizo Megan Fox y su pelo rosa hace unas semanas que nos dejó a todos flipando.

Compras de moda y belleza para sumarse a la tendencia Barbiecore Si te ha picado el gusanillo dosmilero y tienes ganas de marcarte un total look como haría Margot Robbie en el rodaje de Barbie , esta selección shopping lleva tu nombre, iniciales y apellidos. Disfruta mientras tiñes tu vida de color de rosa , que te lo has ganado.

Minivestido ajustado de H&M, 8,99 euros .

Minivestido ajustado

PVP en H&M 8,99€ Zapatos con plataforma Y2K de Bershka, 39,99 euros .

Zapatos con plataforma Y2K

PVP en Bershka 39,99€ Pantalones pitillo fucsia de Cortefiel, 17,99 euros .

Pantalones pitillo fucsia

PVP en Cortefiel 17,99€ Esmalte de uñas rosa Strawberry Margarita de OPI, 7,85 euros .

Esmalte de uñas rosa Strawberry Margarita de OPI

PVP en Primor 7,85€ PVP en Druni 9,95€ Bolso bandolera rosa con cadena y cristales de Parfois, 27,99 euros .

Bolso bandolera rosa con cadena y cristales de Parfois

PVP en El Corte Inglés 27,99€ Gafas de sol cat-eye de Asos, 16,99 euros .

Gafas de sol cat-eye

PVP en Asos 16,99€ Labial fucsia All Fired Up de MAC, 19,55 euros .

Labial fucsia All Fired Up de MAC

PVP en Druni 19,55€ Minifalda rosa de Lefties, 9,99 euros .

Minifalda rosa

PVP en Lefties 9,99€ Pendientes XL de corazón de Bershka, 5,99 euros .

Pendientes XL de corazón

PVP en Bershka 5,99€ Mini paleta de sombras de ojos That’s My Jam de Too Faced, 29,99 euros .

Mini paleta de sombras de ojos That's My Jam de Too Faced

PVP en Sephora 29,99€ Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | @kimkardashian , Gtres , @khloekardashian , @lizzobeeating , @aimeesong , @rosalia.vt , @tombachik , @theenailartiste , @leseclaireuses.beaute , @corgiswineandnails , @sansungnails , @mualizzyr , @byalinelima , @alicedickson , @olgaalisa_mua , H&M , Bershka , Cortefiel , Primor , El Corte Inglés , Asos , Druni , Lefties , Sephora .

LINK ORIGINAL: Trendencias

