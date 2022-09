La temporada 2023 de la F1 contará con seis carreras sprint

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El Consejo Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo aprobó que a partir de 2023 habrá seis grandes premios del Mundial de Fórmula Uno en los que se disputarán las carreras sprint.

BREAKING: F1 Sprint confirmed to feature at six race weekends from 2023 onwards #F1 pic.twitter.com/94N96qsjaw

— Formula 1 (@F1) September 27, 2022 Según informa la organización, se ampliarán estas sesiones que se introdujeron en la temporada 2021, lo que motivó que la clasificación pasara al viernes y hubiera una carrera adicional de 100 kilómetros el sábado para establecer la parrilla para el Gran Premio del domingo.

Silverstone, Monza e Interlagos albergaron el primer trío de carreras sprint en 2021 y para 2022 fueron seleccionados Imola, Red Bull Racing e Interlagos.

Stefano Momenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula Uno, confirmó la aprobación de los seis grandes premios con carreras sprint, que «brinda acción a lo largo de tres días con todos los pilotos luchando por algo desde el comienzo del viernes hasta el evento principal del domingo, que agrega más drama y emoción al fin de semana».

«Los comentarios de los fanáticos, equipos, promotores y socios han sido muy positivos y el formato está añadiendo una nueva dimensión a la Fórmula Uno, y todos queremos asegurar su éxito en el futuro», dijo.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, consideró que esta aprobación «es otro ejemplo del crecimiento y la prosperidad continuos en el más alto nivel del deporte del motor».

«Las sesiones de esprint brindan una dinámica emocionante al formato de fin de semana de carrera y han demostrado ser populares en las últimas dos temporadas. Estoy seguro de que esta tendencia positiva continuará y me complace que el Consejo Mundial del Deporte Automovilístico haya dado hoy su aprobación para que se realicen», añadió.

