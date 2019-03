La tecnología salvará la imagen de la Virgen del Acueducto de Segovia

Entornointeligente.com / Quinientos años de intemperie en la fría ciudad de Segovia pueden ser destructivos: nieve, hielo, viento lluvia y luego el sol… Sin embargo, las piedras bimilenarias del Acueducto han dado cobijo a una imagen cristiana . Una Virgen vino a presidir un monumento construido en un timpo de dioses paganos. En la zona central del granítico Acueducto de Segovia se puede ver una imagen blanca, una Virgen de piedra caliza que fue colocada hace ahora 499 años, el 21 de marzo de 1520 . Se emplazó en una hornacina que existe a 25 metros de altura, muy cerca del canal superior por el que llegaba el agua a la ciudad, que data del siglo XV.

Quien puso allí la imagen, ensayador de la Casa de la Moneda de Enrique IV -que estaba en las inmediaciones del Acueducto-, se llamaba Antonio de la Jardina . En una hornacina se puso la Virgen y en la otra –dando al otro lado de la plaza- un San Sebastián de madera, cuyo estado aconsejo su traslado a un museo hace más de dos décadas.

Imagen de la Virgen compartida en redes por el equipo de restauración La piedra caliza no es de las más resistentes. Y la imagen de la Virgen está en una condición preocupante . Hace once años, cuando se restauró por última vez el Acueducto se pensó en reubicarla realizando antes una réplica exacta. Pero no había la tecnología que existe hoy. Habría que haber hecho entonces un molde de silicona, que hubiera eliminado algunos elementos en la superficie de la escultura, que están fijados débilmente.

LINK ORIGINAL: ABC de España

Entornointeligente.com