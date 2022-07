La tarjeta Binance llega por primera vez a la Argentina: ¿cómo obtenerla y cuáles son sus beneficios?

Entornointeligente.com /

En un breve mensaje, el empresario aclaró que hubo un lanzamiento previo para algunos usuarios a modo de prueba, el pasado 7 de julio. También agregó que probablemente esta semana, la Binance Card llegue a más personas en Argentina.

Informate más Tarifa Social ANSES: cómo pagar menos con Tarjeta SUBE tras la suba en el transporte público Embed #Binance card now available in Argentina . Soft launched to on 7/7. Will roll out to the rest next week, or so. More regions soon. #build

— CZ Binance (@cz_binance) July 24, 2022 ¿Cómo obtenerla? En principio, para acceder a la Binance Card será necesario tener una cuenta registrada en el exchange Binance. Para solicitar una tarjeta de Binance, se solicita a través de la web oficial y requiere de una verificación de identidad. Para acceder, se configura un PIN para la tarjeta física para comenzar a operar, se confirma la dirección a la que se enviará la tarjeta y se requerirá de algunos datos personales.

e2028d00-6071-460c-bfa6-7314dbc59462.png ¿Cuáles son sus beneficios? Según informó Criptonoticias, esta tarjeta prepaga permite hacer pagos en cualquier comercio físico o tienda online que acepte tarjetas de débito o crédito de MasterCard . Explica el sitio web de Binance que, con este producto, el usuario puede mantener criptomonedas en la billetera de fondos de Binance y la plataforma hace la conversión a dinero fíat de forma automática al momento de hacer un pago. Funciona de la misma forma que otras tarjetas ya disponibles en Argentina como Lemon o Belo.

Además, la Binance Card brinda un reembolso en la criptomoneda BNB de hasta un 8% por cada compra realizada . La tarjeta prepaga de Binance permite hacer compras de hasta 90.000 pesos por día y 360.000 pesos por mes . En cajeros automáticos pueden retirarse un máximo de 45.000 pesos por día o 180.000 pesos en un mes.

Comisiones La primera Binance Card es gratuita, pero si el usuario requiriera una reposición, deberá abonar por gastos de emisión. Por cada transacción (incluye compras y retiros de dinero en cajeros automáticos) se cobra una comisión de hasta 0,9%. No hay cargos por inactividad ni por cierre de cuenta .

